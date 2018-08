«Saber el diagnóstico supuso un alivio brutal» Viernes, 17 agosto 2018, 23:41

Germán sufre de Cadasil, una arteriopatía cerebral que provoca micro infartos al principio y acaba con ictus, es decir, infartos cerebrales. Afortunadamente puede «hacer vida normal salvo en los momentos en los que me dan crisis». «Entonces es cuando pierdo la vista, tengo náuseas, vértigos y un dolor de cabeza agudo que me puede durar hasta dos semanas si hay 'crisis en racimo'», relata. Asegura que hace 15 años había un «desconocimiento total» de las patologías raras, pero los servicios sanitarios «se pusieron manos a la obra» y, desde entonces «hemos empezado a ver resultados». Por eso, «aunque el riesgo sea alto y no haya tratamiento, saber el diagnóstico supuso un alivio brutal», cuenta este riojano.