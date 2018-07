SABEN, PERO NO CONTESTAN Pablo Casado, acompañado por José Ignacio Ceniceros, cuando visitó durante las primarias la sede del PP riojano. :: díaz uriel Hermetismo entre los compromisarios del PP en el dilema entre Santamaría y Casado... quien empieza a erigirse como su predilecto (aunque no confeso) JORGE ALACID LOGROÑO. Lunes, 23 julio 2018, 23:29

Un partido es como un trasatlántico. Un paquebote de lentos, lentísimos movimientos, de manera que en cada maniobra procura asegurar que no pierde su línea de flotación. Lo importante es la base. De modo que puede entenderse que entre en conflicto consigo mismo cuando tiene que someterse a una elección interna. Sobre todo, si no tiene costumbre. Es el caso del PP, señaladamente el PP riojano. Donde no hay memoria histórica de elegir a sus líderes en votación abierta hasta que hace un año tuvo que escoger entre José Ignacio Ceniceros y Cuca Gamarra. Hoy se abre ante sus pies un dilema semejante. Un incómodo trámite porque toda la tripulación deberá coordinarse para dar apariencia de armonía y enfilar el mismo rumbo. Más incómodo cuando no entraba en sus planes tener que elegir entre dos males menores, que eso representaban al inicio de las primarias las figuras de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado para la cúpula regional (con alguna salvedad). Así se entiende que ahora, cuando la nave de Duquesa de la Victoria dirige su proa hacia Casado, lo haga arrastrando los pies. Domina el tacticismo; triunfa el hermetismo. Que está a punto de romperse: José Ignacio Ceniceros saldrá hoy de su mutismo.

El presidente reveló nada más conocerse los primeros resultados (cuando Dolores de Cospedal quedó arrumbada en el camino hacia el trono de Génova) que habría noticias suyas un día de éstos. Ya las hay, de hecho. Ya se conocen sus preferencias, aunque no haya abierto la boca en público. En el seno del partido, sus afines saben, tácita o expresamente, que su predilecto es Casado. Aunque el presidente, fiel a su perfil cauteloso, de momento calla y se limita a mover sus peones sobre el delicado tablero que es su partido: se reúne en Pamplona (según Okdiario) con el aspirante a relevar a Mariano Rajoy y manda luego a dos leales (María Martín y Conrado Escobar) a un encuentro informativo con Casado en Madrid.

Ambos, además de Ceniceros y el resto de la cúpula popular, aparecen en la foto que acompaña estas líneas. Es la imagen que corona la visita que Casado rindió al PP riojano en su precampaña, cuando su condición de 'outsider' sólo le granjeaba la condescendencia de sus anfitriones. También con alguna salvedad. Gamarra, igual que el sector que tiene puesta en ella sus complacencias, mantiene de antiguo buena relación con el aspirante, a quien brindó su apoyo incondicional y espontáneo su lugarteniente, Javier Merino. La alcaldesa, de hecho, es la dirigente del partido situada en una coyuntura más complicada: también Sáenz de Santamaría goza de su predilección.

Sólo Alberto Olarte acepta que votará a Casado, como ya hicieron Merino y Domínguez

Pero la mayoría de quienes ese día se asomaron por la sede a escuchar al joven delfín fueron más por compromiso que por un interés genuino en que se convierta en su candidato. Eso ocurrió más tarde: cuando superó la primera ronda y se transformó en el 'antiSoraya'. Es decir, aquel a quien podrían votar todos los que no soportan a la exvicepresidenta. Cierto es que entre los presentes para atender a Casado menudeaba una tropa de cargos medios que habían decidido de antemano otorgarle su apoyo. Porque se confiesan hartos del actual modelo de partido, luego de tantos años de 'marianismo', y ven en el aspirante la garantía de cambios que reclaman en Génova. Pero el resto, la parte mollar de la dirigencia del PP, ha preferido esperar antes de corregir el rumbo de la nave riojana, salvedad sea el consejero Alfonso Domínguez. También hay quien confía en que a última hora sea posible la integración.

Todos aguardan en realidad a que se pronuncie su jefe: se nota desde hace unos días por la exagerada prudencia con que todos se comportan y se hacía ayer aún más visible, cuando este periódico les consultó uno por uno sobre su favorito. Casi nadie se salió del guión: triunfa el silencio. Confidencialmente, un par de dirigentes cercanos a Ceniceros sí aceptan que se inclinan por Casado, como ya había anticipado este lunes Diario LA RIOJA. El resto sabe, pero no contesta. Con una excepción, muy clarificadora: Alberto Olarte, que pilota la junta de Haro en nombre del aparato, aceptó que votará por Casado. Olarte, el hombre de Ceniceros en Haro: se necesitan ya pocas pistas más de hacia dónde viaja esta nave.