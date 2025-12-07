La oferta es amplia, desde las clásicas muñecas o los playmobil a los maletines de pintura o maquillaje, los juegos de mesa... y así hasta ... 5.000 referencias lúdicas y recreativas. «Pero a diferencia de otros años, todavía no tenemos claro cuál va a ser el juguete estrella de este periodo navideño», reconoce Eloy Rodrigo, cuando ya falta menos de un mes para que los Reyes Magos repartan alegría, ilusión y sobre todo juguetes en los hogares de La Rioja. El gerente de la tienda Toy Planet en la calle San Antón de Logroño confiesa que está siendo una campaña «rara, extraña», añade, porque detecta que todavía en la ciudad «no hay mucho ambiente prenavideño –la iluminación ha empezado a funcionar hace apenas tres días–. Yo mismo como consumidor así lo percibo y eso también se refleja en la gente y en su ánimo de comprar ahora».

Sin embargo, con el paso de los días confía en que «empiece a haber más ambiente en la calle y eso se traslade también a los establecimientos, porque el año está siendo bueno y la Navidad también lo será, no lo dudo. Los niños van a tener juguetes, esto está claro». Rodrigo cree que sobre todo en el Día de Reyes «porque aquí todavía somos más de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí que ha cogido auge el regalar también en Papá Noel, sobre todo porque así los pequeños tienen más tiempo para disfrutar porque después del 6 de enero ya prácticamente se reanudan las clases –en esta ocasión el día 7 también será de vacaciones para los escolares–».

60% o incluso un 70% de la facturación anual la hace Toy Planet en esta campaña navideña, de noviembre a enero

Para el responsable de Toy Planet, esta época del año es «muy importante para el negocio. Nos jugamos, creo yo, entre un 60% y un 70%, estamos hablando desde noviembre a enero, porque en condiciones normales ya empezábamos el mes pasado y hasta enero no paramos». En este 2025, «quizá vayamos con cierto retraso», apunta Eloy Rodrigo.

Y también ha trastocado los planes al sector la dificultad, o incluso la imposibilidad en muchos casos, para conseguir que se repongan pedidos. «Ha habido fabricantes y distribuidores que ya nos dijeron en agosto que no nos iban a mandar más unidades y hemos tenido que eliminar artículos de nuestros catálogos. Porque lo que no puede ser es que se ofrezca un producto y que cuando la gente venga a comprarlo, con meses de antelación, no lo tengamos», describe el juguetero riojano.

Se fabrica menos

Desde la pandemia y después con la crisis económica, los problemas de distribución o las dificultades para encontrar materias primas, «los fabricantes de juguetes están adoptando una postura más conservadora, en lugar de hacer por encima de lo previsto porque luego casi todo se vende ahora se piensa de manera distinta. Es decir, fabrico menos y vamos a ver qué va sucediendo».

Y en algunos casos el resultado es el chasco, porque ni los Reyes Magos ni Papá Noel podrán llevar a los domicilios ese juguete anhelado porque sencillamente no está en la tienda. «Pero los clásicos nunca fallan y, de hecho, si alguien viene con dudas y nos pregunta, nosotros le trasladamos nuestra oferta pero juegos como el Monopoly o los Lego siempre triunfan. No se pasan de moda», dice Eloy Rodrigo.

Este comerciante es un firme defensor del trato personalizado «y nosotros en la tienda resolvemos las dudas que puedan existir, aconsejamos, orientamos... Eso no se puede encontrar en la compra que se hace a través del ordenador o del teléfono móvil».