LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rodrigo posa delante de su juguetería con el catálogo de artículos para esta campaña. JUSTO RODRÍGUEZ

Eloy Rodrigo

Gerente de la juguetería Toy Planet

«Aún no sabemos cuál va a ser el juguete estrella; la campaña está siendo rara»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:34

Comenta

La oferta es amplia, desde las clásicas muñecas o los playmobil a los maletines de pintura o maquillaje, los juegos de mesa... y así hasta ... 5.000 referencias lúdicas y recreativas. «Pero a diferencia de otros años, todavía no tenemos claro cuál va a ser el juguete estrella de este periodo navideño», reconoce Eloy Rodrigo, cuando ya falta menos de un mes para que los Reyes Magos repartan alegría, ilusión y sobre todo juguetes en los hogares de La Rioja. El gerente de la tienda Toy Planet en la calle San Antón de Logroño confiesa que está siendo una campaña «rara, extraña», añade, porque detecta que todavía en la ciudad «no hay mucho ambiente prenavideño –la iluminación ha empezado a funcionar hace apenas tres días–. Yo mismo como consumidor así lo percibo y eso también se refleja en la gente y en su ánimo de comprar ahora».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  4. 4 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  5. 5 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  6. 6 Ratas en las calles, la caza del jabalí y las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  7. 7 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  8. 8

    Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo
  9. 9 Treinta años de carrera solidaria estudiantil
  10. 10 Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Aún no sabemos cuál va a ser el juguete estrella; la campaña está siendo rara»

«Aún no sabemos cuál va a ser el juguete estrella; la campaña está siendo rara»