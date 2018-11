Sábado de grandes esperanzas Los opositores esperan junto a la puerta de entrada para acceder a las aulas de La Laboral. :: Justo rodríguez El primer gran examen de oposiciones al Seris congrega a 571 aspirantes | Los opositores realizan un test con 90 preguntas en el IES La Laboral para optar a 33 plazas de técnico en cuidados auxiliares de enfermería DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 11 noviembre 2018, 13:57

El IES La Laboral acogió ayer el primero de los exámenes multitudinarios de oposición al Servicio Riojano de Salud (SERIS), después del celebrado el pasado lunes, el primero, para dos plazas de facultativo especialista del Área de Anatomía del CIBIR. En total, 2.062 candidatos aspiran a 143 plazas, divididas en once categorías.

La prueba de ayer, en concreto, fue para 33 plazas de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, a la que se presentaron 571 personas. El próximo sábado continuarán los exámenes con la oposición a auxiliar administrativo, para el que hay 475 personas que aspiran a once plazas. El fin de semana del 24 y 25 de noviembre se celebrarán los exámenes más multitudinarios, primero el de 33 plazas de enfermería, al que se presentarán 758 personas y después el de médico de familia, al que 147 personas optan a 38 plazas.

Carmen Díez, presidenta del tribunal de oposición, explica que el examen consiste en 90 preguntas de las que hay que acertar un mínimo del 50% para aprobar y «a partir de ahí, se van a baremar como aprobados los que más respuestas correctas tengan, así que no sólo sirve con sacar un cinco...». El examen es de tipo test durante una hora y media. En total se llenaron 23 aulas del instituto de Lardero con un máximo de 33 personas en cada una.

«En los últimos años hemos comprobado que hay mucha gente que viene a probar suerte, sin haber estudiado demasiado, y es una pena porque no son exámenes difíciles. En condiciones normales debería haber más aprobados», señala Carmen Díez. Y es que, a juicio de la presidenta del tribunal de oposición, el examen «es muy específico con respecto al temario que se estudia pero, evidentemente, hay que estudiar».

Como recomendaciones, Carmen Díez aconseja que «vengan tranquilos, se hidraten bien, coman ligero y duerman bien..., lo que no hayas hecho hasta entonces difícilmente lo puedes hacer ya a última hora». Y es que ayer había personas arañando hasta los últimos minutos, estudiando dentro de los coches instantes antes de que se abrieran las puertas para entrar a las aulas. «El día del examen no es el más adecuado para apretar y ponerse nervioso, hay que hacer las cosas con tiempo», argumenta Carmen Díez. Comer fruta, venir descansado y con ánimo son otras recomendaciones. Además, hay que venir identificado y no se puede acceder al aula de examen con teléfono móvil ni relojes inteligentes.

Impresiones

María Marín, de Logroño, se presentaba «para poder tener estabilidad en el trabajo», ya que «ahora mismo estoy en el SERIS acumulando contratos; me gustaría ver cómo es el examen para preparármelo mejor después». Yolanda Ramírez de Arellano es interina y también aspira «a tener una plaza fija, pero lo veo complicado, no me lo he preparado mucho y vengo a probar». Sira Solís y Anarbella Santos son de Zamora y viajaron en el día para «intentar aprobar y que nos den más puntos en Castilla y León, anteriormente nos presentamos en Asturias». Ágatha Rivas y Mercedes Asensio procedían de Logroño y Aldeanueva de Ebro, respectivamente, y compartían una misma opinión: «Son pocas plazas para todos los eventuales que hay en el Seris».