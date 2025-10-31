Estas son las rutas de alta velocidad en España
Pulse sobre los botones que aparecen en el mapa para descubrir las rutas del servicio de AVE Renfe, Avlo, Ouigo e Iryo que funcionan en el territorio nacional
Viernes, 31 de octubre 2025, 07:34
La Rioja es la única comunidad autónoma del país en la que no hay líneas de Alta Velocidad en servicio ni en proyecto ni en ... construcción. En el resto del territorio, como puede observarse en el mapa interactivo, funcionan las rutas del servicio de AVE Renfe, Avlo, Ouigo e Iryo. Pulse sobre los distintos botones que aparecen en el gráfico para descubrir los itinerarios.
