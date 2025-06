Ruido en el centro de Logroño, música mediocre y otras quejas del Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Lunes, 30 de junio 2025, 09:18 Comenta Compartir

Pistas de petanca, arregladas

La primera llamada del día al Teléfono del Lector deja la respuesta de un remitente hacia su propia queja, publicada hace unos días, sobre la «falta de mantenimiento en las pistas de petanca de Las Chiribitas. «Llamé hace unos días diciendo que las pistas de petanca de Las Chiribitas estaban en malas condiciones y en estado de abandono. Ahora vuelvo a dejar un mensaje sobre esta cuestión, pero para agradecer que el mensaje ha llegado y nos las han arreglado», comenta este vecino de Logroño.

Sobre reivindicaciones del Foro Social

El siguiente mensaje es sobre una noticia reciente donde «el Foro Social pide explicaciones acerca del gasto militar y el destino del armamento». «He leído la noticia del Foro Social, que aparecen en la foto con una pancarta enorme donde dice que no quieren pagar armas con nuestros impuestos, y yo he echado en falta cuestiones como tener que pagar también la deuda catalana», explica.

La música actual, «una mediocridad»

«Hoy en día, parece que los jóvenes, que no han escuchado música decente, se conforman con cualquier mediocridad. Me refiero al Holika de Calahorra, que nada tiene que ver con el festival de jazz de Ezcaray. Ahí si que se pone buena música», lamenta este otro comunicante.

«Que lancen la partida presupuestaria»

Esta vecina logroñesa quiere «dejar constancia de la no convocatoria acerca del Plan Renove de Electrodomésticos». «El Gobierno de La Rioja nos ofrece ese plan a través de la Federación de Empresarios de La Rioja. Supuestamente la partida presupuestaria está aprobada y sólo hace falta que alguien le dé al botón de luz verde para publicarlo. Así, los ciudadanos que queremos cambiar los electrodomésticos antiguos por el tema de la eficiencia energética podemos beneficiarnos. Creo que después de los bombardeos a los que nos someten por este tema de la eficiencia energética, la partida presupuestaria debería lanzarse», apostilla y pide.

«El servicio de salud está siempre»

«Quiero dejar constancia de que, a pesar de que hay mucha gente que se queja del servicio de salud, yo puedo decir que todas las veces que les he necesitado han estado a la primera. El otro día estaba muy mareada y me caí de la cama, mi marido les llamó y en diez minutos ya estaban en mi casa. No puedo decir nada malo de ellos, porque se han portado de maravilla todas las veces que les he necesitado, y les doy las gracias porque, con la falta que tienen de personal, es increíble que vayan de un sitio a otro. Se han preocupado por mí en todo momento», comenta muy agradecida esta vecina de Logroño.

«Es insoportable el ruido del centro»

Se cierra sección con una queja sobre el ruido en el centro de Logroño por las noches. «A la altura de la estatua del Labrador hay mucho ruido por la noche a causa de las motos y los camiones de basura. Ahora con las ventanas abiertas por el calor se nota mucho más, y yo creo que esto debería de tener solución», reclama.

... y La Guindilla La «peligrosidad» del camino de Canicalejo del barrio de Varea

El remitente de esta imagen nos lleva hasta el camino de Canicalejo, situado en el barrio de Varea de la capital riojana. «Es muy peligroso para peatones, ciclistas y coches porque está todo invadido por la maleza. Hay un socavón que no se ve», apunta antes de señalar que «algún día va a haber una desgracia porque tampoco podemos pasar dos coches por la maleza de las cunetas».

