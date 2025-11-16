LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rubén Zúñiga, secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja, con su equipo. PSOE

Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja

En esta nueva etapa, Víctor Sainz ocupará la Secretaría de Organización

La Rioja

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:41

Rubén Zúñiga ha sido ratificado como secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja en el Congreso regional extraordinario que la organización ha celebrado este domingoen la Casa de los periodistas de Logroño bajo el lema 'Sin miedo a vivir'.

Zúñiga ha asegurado que, en esta nueva etapa, van a trabajar por situar en la agenda pública aquellas cuestiones que más preocupan a la juventud y ha aludido a la la vivienda, la emancipación, el acceso a un empleo digno o una mejor educación. Pero también, ha añadido Zúñiga, que «debemos luchar para frenar el ascenso de la extrema derecha y los discursos de odio que se lanzan contra inmigrantes, colectivos homosexuales o el feminismo».

Por su parte, el secretario general de PSOE, Javier García, ha asegurado que «es muy importante contar con unas Juventudes Socialistas fuertes y reivindicativas». Además, García ha recordado a la juventud riojana que en las Juventudes Socialistas »van a encontrar una correa de transmisión de sus inquietudes y anhelos».

En la nueva dirección de Juventudes Socialistas de La Rioja acompaña a Rubén Zúñiga en esta etapa Víctor Sainz, quien ocupará la Secretaría de Organización. Además, forman parte de la Ejecutiva de JJSS Paula Blanco Gil, como secretaria de Política Municipal e Institucional; Paula Jiménez Martínez-Losa, como secretaria de Igualdad; David Garrido Médel, en calidad de secretario de Formación y LGTBIQ+; Marina Pascual González, que ejercerá de secretaria de Movimientos Sociales y Gonzalo Gómez Luque, que será el secretario de Comunicación y Protocolo.

