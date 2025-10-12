Rosa Herce (Arnedo) presidirá el consejo de alcaldes creado por el PSOE riojano

La Rioja LOGROÑO. Domingo, 12 de octubre 2025, 10:30 Comenta Compartir

La alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, presidirá el Consejo de Alcaldes que ha constituido el PSOE de La Rioja como un espacio de debate para compartir experiencias, necesidades y buscar sinergias desde el ámbito local y así buscar objetivos comunes.

Así lo detalló ayer el secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, antes de celebrar la primera reunión de este organismo, en un acto en el que le estuvo acompañado por su homólogo en Castilla y León, Carlos Martínez. El PSOE «es un partido municipalista y este Consejo es un órgano pionero que cuenta con reglamento interno que garantiza su funcionamiento», explicó García. El Consejo de Alcaldes y Concejales cuenta también con un gabinete técnico compuesto por una veintena de profesionales de diversos ámbitos que «asesorará a los ediles sobre distintos asuntos».