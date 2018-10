Robando cables a hachazos El detenido es llevado a un coche de la Guardia Civil. :: guardia civil La actuación se pudo desarrollar gracias a la llamada de un particular que avisó de la presencia de un vehículo sospechoso Detenidos 'in fraganti' un hombre y una menor que robaban material eléctrico en Autol LA RIOJA LOGROÑO. Martes, 2 octubre 2018, 23:25

Cuando fueron sorprendidos por los agentes de la Guardia Civil estaban en plena faena con un hacha, pero no cortando leña ni árboles sino nada menos que los cables de la instalación eléctrica de una nave industrial situada en Autol. Se supone -porque el Instituto Armado no informó de tal extremo- que llevaban gruesos guantes o que desconectaron los interruptores de la corriente eléctrica porque si no la descarga hubiera sido de impresión. Los dos atrevidos 'leñadores' resultaron ser dos ladrones, un hombre de 37 años y una menor de 15, que no desfallecieron electrocutados, pero sí acabaron detenidos 'in fraganti' cuando pretendían robar el cableado de un pabellón.

La detención fue posible gracias a la colaboración ciudadana, informó ayer la Benemérita en una nota de prensa. Avisados telefónicamente por un particular de la presencia de un vehículo que levantaba sospechas en el catón Camino de las Raicillas, varios guardias civiles del puesto de la localidad autoleña se desplazaron hasta el lugar, establecieron controles de acceso y empezaron una inspección en tres naves industriales cuyas puertas habían sido forzadas violentamente.

Durante la búsqueda, los agentes sorprendieron a las dos personas en el tajo, con unas hachas cortando a cuajo el cableado eléctrico de un cuadro. El hombre y la menor disponían también de otras herramientas, no muy sofisticadas tampoco, para perpetrar este tipo de robos con fuerza, caso de un machete de grandes dimensiones, palanquetas y destornilladores, entre otros utensilios. Además de cables, los detenidos hacían acopio de maquinaria, tuberías y demás material de las empresas y se empleaban también a fondo causando daños de consideración en las instalaciones.

Los detenidos son un hombre de 37 años y una mujer de 15, ambos residentes en EstellaLa Guardia Civil intervino a los sospechosos un hacha, un machete, palancas y destornilladores

Una vez detenidos, el hombre y la mujer, que son de nacionalidad española y residentes en Estella (Navarra), fueron puestos a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores de La Rioja, en el caso de la joven.

La Guardia Civil quiso destacar ayer en el comunicado hecho público que «la colaboración ciudadana y la rapidez en la intervención de los agentes fueron decisivas» para la detención de ambos individuos.