Candidata a presidir el PR+«Hay que cambiar, porque hemos ido a menos y no podemos permitirlo»
La futura nueva presidenta anuncia la posible integración de Vinea y asegura que se reunió con Soriano (PLRi) para intentar una coalición
Logroño
Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:42
La única candidatura para presidir el Partido Riojano (PR+), que el 14 de diciembre celebra su congreso, es la de Rita Beltrán Muro (Arnedo, ... 1970). Diplomada en ADE por la UR, trabaja de administrativa en Calahorra y es concejala en el Ayuntamiento de Arnedo, en el que apoya al gobierno del PSOE (antes lo hizo con el PP). Beltrán será la primera mujer en presidir el PR+, pero su llegada ha suscitado
– Todo el terremoto ha dejado en un segundo plano que va a ser la primera mujer que presida el PR+. ¿Le da un valor añadido?
– Evidentemente, es algo nuevo. Otro de los cambios que se introducen. Siempre he dicho que quería abrir puertas y ventanas, quiero cambiar este partido, que seamos más, ser una alternativa de gobierno, y todo empieza con una presidenta que nunca ha habido.
– Eso sí, había tres vicepresidentas. ¿Es natural o lógico que ahora haya una presidenta?
– Todo podía indicarlo pero no tenía por qué. Ha surgido la circunstancia pero tener tres vicepresidentas ya nos daba caché. A veces los partidos políticos están como muy masculinizados y que haya una presidenta supone un antes y un después.
– Aunque por otros motivos, la llegada ha sido tumultuosa, algo que no favorece...
– La verdad es que no, pero, en la intención de sumar, de crecer, siempre que hay cambios se produce una pequeña convulsión. Hay gente a la que no le encajan esos cambios, por el motivo que sea. No todo el mundo está preparado para adaptarse y para sumarse a un proyecto nuevo. Somos un partido 100% regionalista, lo hemos demostrado. Hemos pasado épocas mejores, épocas peores... y creo que ahora llega el cambio para ser una alternativa de gobierno. Si no sumamos al final tenemos tendencia a desaparecer. Diversas escisiones y circunstancias igual no han sido las más acertadas, pero de los errores también se aprende.
– ¿No es demasiado ambicioso hablar de «alternativa de gobierno» cuando el PR+ lleva tres legislaturas sin entrar en el Parlamento y el único concejal en Logroño está en la oposición?
– Por eso hay que cambiar, porque hemos ido a menos y no podemos permitir que suceda. En aquellos municipios donde hemos estado gobernando en coalición no ha ido del todo mal o ha ido muy bien. Yo misma goberné con el PP y ahora estoy con el PSOE. Antoñanzas ahora no está gobernando, pero en la anterior legislatura, sí. También tenemos concejales en Villamediana, Ajamil, San Torcuato y Nájera, aunque ahora no apoyen esta opción.
«Vox es una línea roja. Un partido que quiere eliminar las comunidades autónomas...»
– Su propio ejemplo, apoyar tanto a PP como al PSOE, ¿puede ser la mayor virtud y a la vez el mayor defecto del PR+?
– Somos un partido de centro que anteponemos las necesidades de los ciudadanos. Cuando alguien se presenta de alcalde o para presidente lo hace para intentar gobernar, pero no todo el mundo está capacitado para gobernar ni dialogar, creo que hay que tener un talante muy concreto, y, bueno, llevarte bien. No hay mucha diferencia entre PSOE y PP. En ese rango es muy fácil poder llegar a un acuerdo. Ser presidenta de la comunidad es muy complicado, seamos realistas, pero también es cierto que en algunos municipios, con pocos concejales, se ha dado el caso de que han podido ser alcaldes. Yo tengo los pies en el suelo, creo que hay un proyecto serio.
– Sorprende esa ambición cuando el partido, al menos la semana pasada, tenía 61 afiliados...
– Hablamos de 61 afiliados al corriente de cuota, que son los que tienen derecho a ir al Congreso y votar, pero el PR+ siempre se ha caracterizado por tener muchísimos simpatizantes.
– Y la nueva división es otra más...
– Hay muchas personas que no asimilan los cambios. Me hubiese gustado llegar al Congreso con las dos alternativas, pero no se puede ser autoritario ni imponer las cosas. La otra alternativa no ha mostrado ningún proyecto (yo sí tengo uno), lo único que ha hecho es crispar. No estaban de acuerdo con que algunas personas se incorporasen pero es que si no sumamos no somos nadie. Al final no sé si hablamos de escisión o saneamiento. Yo creo que en ningún momento he faltado el respeto a nadie, que soy una persona coherente y superdemocrática. Lo que no puedo hacer es: 'Ahora me enfado y me voy con otro partido'; que es lo que ha dicho el otro candidato, entonces ni cree ni tiene fe en el PR+. Personas así prefiero que no estén.
– Con ese argumento, ¿por qué ha acogido en su candidatura a exmiembros de Vinea?
– Son válidos en este proyecto porque quieren sumar, pero que quieras ser el presidente de un partido y que ya estés diciendo que como pierdo me voy a otro...
– Lo mismo se podría aplicar Iván Herrero y Héctor Narro, candidatos de Vinea a las alcaldías de Calahorra y Logroño en 2023 y, ahora, en el PR+, ¿no?
– No, porque ellos lo que hacen es integrarse en un proyecto para intentar sumar, ellos realmente creen en este proyecto. Si dividimos el regionalismo perderemos todos. Ellos están en un proceso de integración, posiblemente podrán venir más.
– ¿Vinea se integra en PR+?
– Es posible. Y es posible que se sigan integrando más personas.
– ¿Y cree que realmente será beneficioso, después de que las uniones con Ciudadanos por Logroño, UPyD y España Vaciada no fueran fructíferas?
– Qué puede suceder en las próximas elecciones no lo sabemos. Es cierto que cuando el PR+ ha intentado aunar fuerzas, sumar gente, no ha salido tan bien, pero seguimos existiendo, que es importante, seguimos teniendo concejalías.
– Cada vez menos concejales...
– Porque en las últimas elecciones muchos se marcharon. Ahí no podemos hacer nada.
«100% regionalistas»
– Por La Rioja desmintió que existiera una reunión para intentar una candidatura conjunta con Vinea y PR+. ¿La asegura?
– Esa reunión tuvo lugar el 13 de febrero del 2024, había dos personas de Vinea, dos del PR+ y dos de PLRi, una de ellas Sonsoles [Soriano, secretaria general]. Yo soy una persona muy sincera, muy transparente y espero no cambiar.
– ¿Aquello no prosperó?
– No, de allí no salió nada. Ellos hacen llamarse los 100% regionalistas y los 100% regionalistas somos nosotros, porque el 90% de ellos viene del PP.
– El PR+ también tuvo un secretario general que había sido alcalde de Logroño con el PP...
– Sí, pero no era tan derechista.
– Ha hablado de actitudes dictatoriales, algo de lo que la acusaban a usted desde la otra candidatura. ¿Qué opina?
– Totalmente infundado. Precisamente los que se han ido son los más autoritarios porque quieren imponer sus condiciones. En el PR+ nadie está capacitado para dar el carné de tú sí entras o no.
– ¿El PR+ que va a presidir podría pactar con Vox?
– No, nunca. Vox es línea roja. Un partido que quiere eliminar las comunidades autónomas... Jamás. Nosotros somos regionalistas, creemos en nuestra autonomía.
– Pero han asumido a dos ex miembros de Vox. ¿Así el PR+ continúa siendo progresista?
– Somos progresistas en muchas cosas, liberales en otras y conservadores en otras. Cada persona aportamos nuestra identidad. Igual podemos ser liberales con el tema económico. Somos un partido de centro.
– Aunque es pronto, ¿se planea ser candidata a la presidencia?
– No se ha planteado nada de ver posibles candidatos, sobre todo debemos empezar por cabeceras de comarca. La zona de Arnedo no me preocupa porque estamos mucha gente y hay una base de personas. No descarto nada.
– ¿Contará con Rubén Antoñanzas como candidato?
–Por supuesto, creo que es un valor importante.
