John Smith resucita a ritmo de dixie gracias a Riojazz

Juan Marín del Río Logroño Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:15 | Actualizado 19:25h. Comenta Compartir

John Smith suena a explorador británico o a marca de zapatillas deportivas, pero este domingo fue el difunto más célebre del centro de Logroño. Con este personaje ficticio dentro de un ataúd —y una banda de dixie marcando el paso— arrancó la quinta Semana de la Cultura del Jazz, Riojazz, con un pasacalles que convirtió el mediodía logroñés en una fiesta a ritmo de trompeta, tambor y góspel.

A las 1200 horas, desde el Café Moderno, comenzó la procesión fúnebre. Al frente, el Gran Marshall —batuta y autoridad del cortejo— guiaba a Dixiemulando, una de las formaciones más veteranas del jazz riojano. Detrás, el ataúd con el finado John Smith —al que de vez en cuando se le escapaba una sonrisa— avanzaba lentamente mientras el público, entre curioso y divertido, se sumaba a la comitiva que pasearía por Portales y la plaza de Correos hasta la calle Laurel.

«Queríamos arrancar el festival con algo distinto, que hiciera partícipe a la gente y que llenara las calles de música», explicaba Eusebio Díez, miembro de Riojazz. «El funeral de Nueva Orleans consiste en despedir al fallecido con alegría y celebrar la vida al ritmo del jazz. Teníamos muchas ganas de contar con Dixiemulando, que son historia viva de este género en La Rioja», comentó.

El momento álgido llegó frente al Bar Sebas, en la calle Albornoz. Allí, tras unos minutos de solemnidad y una pausa para el vino, el milagro sucedió: John Smith resucitó entre aplausos y gritos de «¡Aleluya!». Mojó los labios con una copa de Rioja, levantó los brazos y, como si nada, volvió a meterse en el ataúd para seguir el recorrido. Las trompetas respondieron con 'Wade in the Water' y todo se transformó en una fiesta callejera.

«Ha salido el sol y se está llenando de público, así que no podemos pedir más», celebraba Díez. Entre turistas, niños bailando y vecinos asomados a los balcones, el cortejo siguió su camino hasta la Sala Fundición, donde esperaba la segunda resurrección del día con el espectáculo 'Esto no es una misa góspel'. Al igual que en el pasacalles, aquí tampoco faltó detalle: reverendo, banda en directo —con figuras del jazz como Caco Santolaya—, trío de metales y un coro góspel de más de 30 voces creado para este espectáculo.

En el escenario, el mismo John Smith volvió a levantarse, esta vez para arrancarse a cantar flamenco acompañado por coro y banda. Un sorprendente cierre para una mañana que, entre vino, ritmo y risas, demostró que aquí incluso los muertos saben bailar.

Semana de la cultura del jazz

La programación de Riojazz continúa toda la semana con conciertos en distintos espacios: Santolayas Dúo en Santos Ochoa, Mar Ruiz en el Café Bretón, Germán Barrio en el Café Moderno, White Carters en la Sala Fundición, Marcos Collado y los Guardianes del Compás en Ibercaja o la Rioja Big Band en Calahorra.

Reporta un error