Los riojanos solo gastan en frutas y verduras el 16% de su presupuesto total para comida La Rioja es la región con menor compra per cápita de alimentos, pero no la que menos se gasta en viandas ROBERTO PÉREZ Logroño Lunes, 13 agosto 2018, 08:38

La Rioja está a la cola de España en compra de alimentos. Los riojanos son los españoles que menos llenan la cesta de la compra, los que menos volumen de alimento adquieren en las tiendas a lo largo del año. Eso sí, no son los que menos se gastan en comida. La explicación a esta aparente paradoja es sencilla: cuando van a comprar, escatiman menos en el precio a la hora de elegir un producto u otro.

El resultado de conjunto es que la cesta de la compra de los riojanos está menos llena que la del resto de españoles, pero los productos que meten en ella son de un precio ligeramente superior. Eso explica que extremeños, andaluces y castellano-manchegos, pese a registrar unos índices mayores de compra per cápita, se gasten en comida menos que los riojanos.

Aún así, la austeridad a la hora de llenar la cesta de la compra acaba notándose en el bolsillo. Según el último estudio sobre consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, La Rioja es la cuarta comunidad autónoma con menor gasto per cápita en comida. En el 2017 ascendió a una media de 1.345 euros por cabeza.

Dicho de otra forma: una familia riojana de tres miembros se gasta, de promedio, unos 4.000 euros al año en alimentación. Contrasta con los 1.729 euros por cabeza que desembolsan en el País Vasco, los 1.702 euros de Cataluña o los más de 1.600 euros de Asturias. La media española ronda los 1.480 euros de gasto alimenticio per cápita, el 10% más que en La Rioja.

Hay que tener en cuenta que este estudio anual del Ministerio de Agricultura -«Informe del consumo de alimentación en España»- computa exclusivamente la comida y bebida que compran los españoles, no la cantidad que realmente ingieren. Y lo uno y lo otro no son lo mismo. Primero, porque no toda la comida que se compra se come -hay una parte nada despreciable que acaba en la basura-; y, segundo, porque no toda la comida que se come se compra, debido a la presencia del autoconsumo -que es significativo, por ejemplo, en regiones de tradición hortofrutícola como la riojana-.

En cómputo global, durante el último año, los españoles se gastaron en alimentación 102.585 millones de euros. De ellos, casi 67.500 millones fueron por las compras cotidianas de comida y bebida para casa; el resto, algo más de 35.000 millones, en bares y restaurantes.

Por término medio, cada español adquiere anualmente 633,36 kilos de comida y bebida. Son casi 90 kilos más que los que compra un riojano medio.

De diez años a esta parte, la compra de comida ha ido a menos en esta comunidad autónoma. El consumo medio anual per cápita alcanzaba los 638 kilos en el 2007, llegó hasta los 773,59 kilos en el 2013, y desde entonces no ha parado de reducirse, hasta los 546,14 kilos de alimentos per cápita que se registraron en el 2017. El ahorro también ha sido considerable con el paso de los años: hace cinco años, cada riojano se gastó una media de 1.811 euros en comprar alimentos, 466 euros más que en el 2017.

Carne y pescado, líderes

Respecto a la composición de la cesta de la compra, las diferencias entre los riojanos y el resto de españoles son escasas. Así, el grueso del gasto en comida se concentra en productos cárnicos. Suponen el 22,9% de lo que los riojanos se gastan a lo largo del año en alimentación -un 20,8% en el conjunto de España-.

El segundo grupo de alimentos por el que más pagan es por el pescado, que supone el 13,4% de la factura anual en La Rioja -12,9% en la media nacional-. Y el tercer grupo son las frutas frescas, que suponen el 8,7% del gasto anual en comida de los riojanos, un poco menos que en la media nacional, precisamente por el peso que la agricultura tiene en esta comunidad autónoma, que favorece el autoconsumo y la compra de productos del campo a precios más reducidos que en otros muchos puntos de España.

Si se suman frutas, verduras y hortalizas, en su conjunto se llevan el 16% de lo que los riojanos se gastan anualmente en comida.