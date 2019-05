El riojano Ramón Gonzalo García, nuevo rector de la Universidad Pública de Navarra Ramón Gonzalo. / Diario de Navarra El candidato recibió el respaldo del 61,27% de los votos emitidos | En total, estaban llamadas a las urnas las 10.433 personas que conforman la comunidad universitaria LA RIOJA Viernes, 10 mayo 2019, 11:26

El catedrático riojano de Teoría de la Señal y Comunicaciones Ramón Gonzalo García fue elegido ayer rector de la Universidad Pública de Navarra al obtener el 61,27% del voto ponderado en las elecciones celebradas. Por su parte, María José Beriáin Apesteguía obtuvo el 38,73% de los votos.

Según marcan los Estatutos y el Reglamento Electoral de la Universidad Pública de Navarra, el rector o rectora será elegido por la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufragio universal, libre y secreto, de entre catedráticos de la Universidad Pública de Navarra en activo que presten sus servicios en ella. En estas elecciones podían votar los 10.433 miembros que componen el censo de la Universidad Pública de Navarra, a través de un sistema de voto ponderado por sectores de la comunidad universitaria.

Un currículum brillante

Ramón Gonzalo García (Logroño, La Rioja, 1972) se tituló en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra (1995), con Premio Extraordinario, y se doctoró por la misma Universidad (2000), con máxima calificación y la mención de Doctor Europeo. Se incorporó como ayudante a la UPNA en 1995, ascendió a profesor titular de Universidad en 2003 y obtuvo la Cátedra en el Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones en 2010. Como investigador, está adscrito al Instituto de Smart Cities (ISC) de la institución.

Entre sus investigaciones más destacadas, se encuentran los diseños para antenas de los satélites Hispasat, Astra, Amazonas y el desarrollo de tecnología de Terahercios (THz) tanto para el diseño de nuevas cámaras de imagen para los aeropuertos y sistemas de imagen médica como para diferentes tipos de sensores. Ha sido representante español del Ministerio de Defensa en diferentes paneles SET (Sensors & Electronics Technology) sobre investigación y tecnología y ha formado parte del Comité de Dirección del Instituto Virtual de Metamateriales Europeo.

Director y responsable de 24 proyectos de investigación con entidades públicas financiados por el Gobierno de Navarra, el MINECO (Ministerio de Economía), Ministerio de Industria, Agencia Espacial Europea, VI y VII Programa Marco y Horizonte 2020, Ramón Gonzalo ha participado, además, como colaborador en otros 28 proyectos de investigación y en más de 25 contratos de I+D con empresas o administraciones (en trece de ellos, como responsable). Es también co-autor de cinco patentes (dos de ellas, extendidas internacionalmente). Ha realizado estancias de investigación en la Agencia Espacial Europea (Holanda), el Rutherford Appleton Laboratory (Inglaterra) y el Forschungszentrum Karlsruhe (Alemania). Asimismo, ha sido investigador invitado dentro del programa STAR TIGER, organizado por la Agencia Espacial Europea y desarrollado en SCFT en Inglaterra, y también ha participado como investigador Invitado dentro del programa de Microfabricación con Silicio del Rutherford Appleton Laboratory.

Libros y publicaciones

Autor de siete capítulos de libros y más de cien publicaciones del JCR (dos de ellas, como invitado), tiene también más de 200 publicaciones en conferencias internacionales (35 de ellas, invitadas) y más de cincuenta en conferencias nacionales (con cuatro invitadas). Es evaluador de proyectos del Programa Marco (dentro de las temáticas de Espacio y FET) y de los programas de investigación de la Comunidad de Madrid, del Programa EraPerMEd, del Ministerio, de la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) y de la UEFISCDI (Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation). Además, es revisor de artículos en diecisiete revistas científicas, entre las que destaca «Nature Photonics». Ha dirigido nueve tesis doctorales (cinco de ellas con mención internacional o europea) y más de cuarenta proyectos fin de carrera.

Premios y reconocimientos

A lo largo de su trayectoria, Ramón Gonzalo ha obtenido el Premio de Investigación de la Universidad Pública de Navarra de las Áreas de Ciencias Universidad Pública de Navarra, Exactas, Biológicas, Médicas y Tecnológicas al conjunto de la trayectoria personal (2013); el Premio de la Agencia Espacial Europea por su contribución al desarrollo de un nuevo dispositivo de antenas (1999); el Premio Nokia a la Mejor Tesis Doctoral en Internet Móvil y Soluciones Móviles de Tercera Generación, concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (2001); cuatro premios al mejor artículo en otros tantos congresos y conferencias internacionales; el Premio al Mejor Ingeniero del año 2010, concedido por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja, y el Premio del Mejor Proyecto Empresariales con Base Tecnológica Crea EIBT 2010.

Además, ha sido el organizador del XXX Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio-URSI 2015; de la Conferencia internacional Metamaterials Congress 2008 y del XII European School on Metamaterials: Antennas based on Metamaterials Technology and their Applications, que se celebraron en Pamplona; del 27th ESA Antenna Technology Workshop on Innovative Periodic Antennas: Electromagnetic Bandgap, Left-handed Materials and Frequency Selective Surfaces, que tuvo lugar en Santiago de Compostela y del Workshop in Metamaterials for Optics and Microwave Applications, celebrado en San Sebastián. Ha sido también miembro del comité técnico y ha organizado diferentes sesiones especiales de varias conferencias internacionales sobre tecnología de alta frecuencia, microondas y antenas.

Experiencia en gestión económica

Dentro de su experiencia en labores de gestión académica, cabe señalar que ha sido, en la Universidad Pública de Navarra, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (ETSIIT), responsable de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación (desde 2006 a 2008) y director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (desde 2008 a 2010). Ha sido también miembro de los grupos de trabajo para la elaboración del Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y el Máster en Ingeniería de Telecomunicación y responsable de calidad del citado máster. Asimismo, ha sido miembro de la Junta de la ETSIIT (desde 2006 a 2012), miembro del Claustro de la UPNA (desde 2008 hasta la actualidad) y vocal de la Comisión de Investigación (desde 2010 hasta 2015). Desde 2015 hasta la actualidad, es vicerrector de Investigación.

La Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de La Rioja reconoció a Ramón Gonzalo en los III Premios de la Noche de las Telecomunicaciones, que se celebró en los salones del Círculo logroñés en 2010.

Porcentaje de votos

Según los datos provisionales del escrutinio público efectuado tras finalizar la votación, en la mesa de Profesores Doctores con vinculación permanente a la Universidad, al que corresponde el 59 por ciento en el peso total de la votación, el candidato más votado fue Ramón Gonzalo, con 202 votos. María José Beriáin ha obtenido 117 votos. Además, ha habido 22 votos en blanco y 1 nulo.

Por su parte, en la mesa de los Profesores Funcionarios no Doctores y PDI sin vinculación permanente a la Universidad (cuyo censo es de 789 personas) que representan el 11 por ciento del voto total, el candidato más votado ha sido también Ramón Gonzalo, con 242 votos. María José Beriáin consiguió 117 votos. Cinco personas votaron en blanco y 6 votos han sido nulos. Han votado un total de 370 profesores (el 46,8%).

En el sector de Estudiantes que, con un censo de 8.764 aportan el 20 por ciento del voto en dicha ponderación, votaron 960 (10,95%). En este sector la vencedora fue María José Beriáin, con 531 votos, mientras que Ramón Gonzalo obtuvo ha obtenido 399 votos. En el escrutinio se han contabilizado 9 votos en blanco y 21 nulos.

En la mesa del Personal de Administración y Servicios, al que corresponde el 10 por ciento en el peso total de la votación, participaron 316 personas (64,6%) de un censo de 489 personas. Ramón Gonzalo ha sido el más votado, con 231 votos, mientras que María José Beriáin ha obtenido 61 votos. Ha habido 20 votos en blanco y 4 nulos.