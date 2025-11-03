'Quimera', arte y mito en una baraja La artista riojana Paula Oestreicher reinterpreta el mundo de los naipes en una creación única para Asescoin

La joven artista riojana Paula Oestreicher Pérez (Logroño, 1997) acaba de publicar 'Quimera', una baraja de naipes editada por Asescoin (Asociación Española de Coleccionismo e Investigación del Naipe). La obra fue presentada oficialmente el pasado 18 de octubre en la asamblea anual de la entidad, celebrada en el municipio sevillano de Estepa, donde recibió una acogida entusiasta entre los socios.

El interés de Oestreicher por el universo de los naipes nació durante su Trabajo Fin de Grado en la especialidad de Grabado y Técnicas de Estampación, titulado 'El Tarot del Pueblo', una «reinterpretación simbólica» del tarot vinculada al entorno rural y al saber popular. «Siempre me han fascinado las cartas y coincidió que al fallecer mi abuelo heredé una baraja de tarot. Fue como una señal», explica la artista.

Ese proyecto acabaría llegando a las manos de Alberto Pérez González, responsable gráfico de Asescoin, quien la animó a presentar una propuesta para la baraja anual de la asociación. Su idea, 'Quimera', fue seleccionada «por unanimidad» por la junta, destacando por su «originalidad, frescura y valentía», reza el último número de 'La Sota', la revista anual publicada por Asescoin.

Lejos de la imaginería tradicional de Fournier, 'Quimera' propone un lenguaje visual propio. «No quería repetir el esquema clásico, sino quebusqué que cada carta fuera única, con valor por sí misma», dice Oestreicher. Trabajada primero en papel y después digitalmente con tableta gráfica, la serie combina «trazos limpios, colores planos y una atmósfera entre bucólica y mística», sello distintivo de la autora.

El nombre no es casual porque la quimera, criatura mítica compuesta de distintos animales, simboliza la unión de elementos diversos en un «conjunto coherente», señala. «Cada carta tiene su propia identidad, pero juntas forman ese ser imaginario que es la baraja completa», comenta con cierto misterio.

«Vale la pena creer en tus propios proyectos, pese a las dificultades que se presentan en el mundo de la ilustración» Paula Oestreicher Artista

Entre sus cartas favoritas, destaca el ocho de oros, cuya composición accidental dibuja un ocho perfecto. «Fue pura magia, no lo planeé. Me di cuenta al día siguiente que todos los oros de la carta conformaban la silueta del número y me pareció una señal preciosa».

Para Paula Oestreicher, ver su obra acogida con tanto entusiasmo por coleccionistas especializados «ha sido una locura y una confirmación de que, pese a las dificultades que se presentan en el mundo de la ilustración, vale la pena creer en tus propios proyectos».