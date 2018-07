La Rioja volverá a votar en contra de elevar el gasto en el Consejo de Política Fiscal LA RIOJA Viernes, 27 julio 2018, 23:56

logroño. El Gobierno de La Rioja, que votó en contra de los objetivos de déficit propuestos por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFFF), mantendrá esta decisión en la próxima reunión, prevista el 31 de julio.

El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, explicó que el Congreso de los Diputados iba a rechazar ayer los objetivos de déficit planteados por el Ministerio de Hacienda, a los que se opone el Ejecutivo regional por «la falta de transparencia en su propuesta», porque empuja al endeudamiento y, en La Rioja, «no sirve».

«El Ministerio de Hacienda no nos cuenta toda la historia», subrayó Domínguez, que añadió que la propuesta del Gobierno central es ampliar el objetivo de déficit, pero no dice que «esta capacidad de gasto no viene acompañada de los ingresos». El consejero remató diciendo que esta iniciativa empuja a endeudarse o a subir los impuestos, lo que, para el Gobierno riojano, es «la peor decisión».