La Rioja es la única región fuera del sistema europeo de historia clínica digital, según el PSOE
Este sistema permite que cualquier ciudadano europeo pueda compartir con seguridad su información sanitaria básica cuando viaja o reside en otro país
La Rioja
Jueves, 7 de agosto 2025, 14:20
El PSOE riojano ha asegurado este jueves que La Rioja es la única comunidad autónoma del país que no está integrada, ni siquiera en fase de pruebas, en el sistema europeo de intercambio de historias clínicas, conocido como 'MyHealth@EU'.
Este sistema, que ya funciona en la totalidad del territorio nacional incluido Ceuta y Melilla, permite que cualquier ciudadano europeo pueda compartir con seguridad su información sanitaria básica cuando viaja o reside en otro país, han explicado los socialistas en una nota.
Se trata de un mecanismo «especialmente útil» para facilitar una atención rápida, segura y coordinada en casos de urgencia médica, con menos papeleo, menos incertidumbre y menos riesgo para el paciente.
Ante esta «desconexión», el PSOE ha presentado este jueves una batería de preguntas en el Parlamento regional porque «La Rioja no puede quedarse atrás mientras el resto de España y de Europa avanza», ha señalado el diputado regional Miguel González de Legarra.
Legarra ha indicado que, en la actualidad, si un ciudadano riojano sufre una urgencia en Francia, Países Bajos o Finlandia, el médico que le atienda no podrá acceder de forma segura a su historial médico«, y lo mismo ocurre »si una persona de cualquiera de esos países sufre una emergencia en La Rioja«, desde donde se tendrá acceso a su historial.
Por ello, el PSOE ha lamentado que el Gobierno regional del PP esté dejando pasar esta oportunidad de conectar la sanidad riojana con Europa, mientras otras comunidades están terminando de integrarse o ya lo han hecho.
El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido al Ejecutivo riojano que dé explicaciones, porque no se trata de un capricho, es salud y seguridad clínica.
