La Rioja 'Got Talent'

Entra dentro de lo habitual encontrar nombres riojanos en los programas de televisión, ya sea en 'realities' o 'talk-shows' de cualquiera de los canales del creciente espectro catódico nacional. Pero no es tan común que sea una televisión griega la que difunda dicha presencia riojana, algo que ha sucedido esta misma semana en Skai TV, la cadena helénica que emite 'Got Talent', en el que triunfa estos días el logroñés Diego Sigüenza.

El lunes 22 de octubre Skai TV emitió el programa en el que Sigüenza demostraba sus dotes artísticas en un espectáculo que, junto a Jesús Domenico Cavassa, italiano de nacimiento pero logroñés de sentimiento (llegó a Logroño con cuatro años), mezcla comedia, acrobacias, capoeira y hasta toques de 'clown'. Es lo que ellos denominan 'acrobacia excéntrica' y que ha logrado picar la curiosidad de los tres jueces del programa, que les han dado billete directo para la segunda ronda del concurso.

«Esto empezó por casualidad», cuenta Diego. «Una chica de producción del programa que conocíamos por un contacto de capoeira nos animó a que nos presentáramos y nos preseleccionaron», señala para explicar: «No hay espectáculos como el nuestro».

Diego y Jesús se compenetran a la perfección. A los nueve años se conocieron en Logroño y se hicieron inseparables. Y fue el parque de Fermín Gurbindo el silencioso escenario que vio crecer su afición por las acrobacias. De hecho, este singular detalle fascinó a uno de los jueces, que apenas daba crédito a que ninguno tenga formación artística.

La pretensión de Diego y Jesús no es ganar el premio final del concurso, sino la visibilidad y la presencia que otorga el programa: «Lo importante es que nos vean, es una gran promoción para que nos conozcan otros empresarios que quieran contar con nuestro 'show' en su establecimiento». «Queremos que los espectadores nos vean y les guste», completa. Y es que estos dos riojanos se ganan la vida actuando en hoteles y locales turísticos de la costa griega y de Creta. Eso, una mitad del año, la de los meses cálidos; cuando las temperaturas bajan, el destino cambia y se trasladan a Tenerife.

De momento, la segunda ronda está garantizada para estos acróbatas: fueron los jueces de 'Got Talent' los que reclamaron ver más de Diego y Jesús: «En el primer programa sólo mostramos una pequeña parte del 'show' y ellos nos pidieron más para la siguiente actuación», sonríe Diego. Será a mediados de noviembre cuando comparezcan de nuevo ante el jurado de 'Got Talent'. Ganen o no, ellos ya tienen su premio, aunque se escriba en griego.