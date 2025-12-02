LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un grupo de escolares transita por una calle de la capital riojana, en una imagen de archivo. Sonia Tercero

La Rioja sumó 2.619 habitantes el pasado año para iniciar 2025 con otro récord poblacional, 326.803

La comunidad incorporó a 917 residentes nacionales y a 1.702 extranjeros más, que ya suman 48.436, el 14,82% del censo global

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:01

Comenta

La Rioja crece, poco a poco, para marcar un nuevo récord de población año tras año. El pasado 2024 sumó 2.619 personas a su ... censo para fijar, a 1 de enero de este año, su estadística oficial en 326.803 habitantes, el 0,80% más que doce meses atrás (324.184), según el Censo Anual de Población hecho público este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

