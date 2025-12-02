La Rioja sumó 2.619 habitantes el pasado año para iniciar 2025 con otro récord poblacional, 326.803

La Rioja crece, poco a poco, para marcar un nuevo récord de población año tras año. El pasado 2024 sumó 2.619 personas a su ... censo para fijar, a 1 de enero de este año, su estadística oficial en 326.803 habitantes, el 0,80% más que doce meses atrás (324.184), según el Censo Anual de Población hecho público este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La población residente en España creció aún más al situarse a 1 de enero pasado en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024, lo que supone un repunte del 1,0%. De hecho, la población aumentó en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura. Los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunitat Valenciana (105.897 más) y Comunidad de Madrid (104.618 más).En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en la Comunidad Valenciana (2,0%), Comunidad de Madrid e Islas Baleares, con un 1,5% más en ambas.

Según el desglose del INE, del total de residentes en La Rioja 161.177 son hombres, un 0,74 % más que hace un año, con un alza de 1.198 respecto a los 159.979 de un año atrás y otras 165.626 mujeres, un 0,86 % más, al sumar 1.421 a las 164.205 de doce meses atrás.

Las colonias migrantes

La Rioja ha sumado en el último lustro 7.359 habitantes a su censo, de los 319.444 a 1 de enero de 2021 creció hasta los 319.617 un año después, a los 322.282 del siguiente, a los 324.164 del arranque del pasado año y hasta los actuales 326.803 de la última estadística oficial. Un alza que sigue especialmente apoyada en la inmigración. De hecho este último incremento interanual refleja 917 residentes más en La Rioja de nacionalidad española -de 277.450 a 278.367- y 1.702 extranjeros -de 46.734 en el inicio de 2024 a 48.436 a 1 de enero de este año-. La población extranjera en la comunidad representa ya el 14,82% del censo global, según el desglose estadístico, que fija, además, el refuerzo de algunas colonias ya muy asentadas en la región por países de origen. La principal, la marroquí, con 10.941 censados ya en La Rioja, seguida de las de Colombia (9.875) Rumanía (8.912), Ecuador (3.427), Pakistán (2.915), Venezuela (2.599), Bolivia (2.290), Portugal (1.744), Argentina (1.711), Cuba (1.267), Georgia (1.184) y Perú (1.167)

El último Censo Anual de Población del INE también ratifica el enquistamiento del problema demográfico, tanto nacional como regional, y del incierto futuro de cara al relevo generacional. La Rioja cuenta en la actualidad con 42.578 menores de 0 a 14 años, lo que representa el 13,02% de la población total, y 51.064 jóvenes de 15 a 29 años (15,62%), unos porcentajes muy cercanos a los que representa el colectivo de mayores de 65 años, que suman ya 73.503 (22,49%), al que pronto se unirán los 22.842 censados que se ubican hoy en el epígrafe etario de los 60 a 64 años. El problema sigue.

El informe estadístico del INE también se encarga de la evolución censal de las capitales de provincia, un capítulo en el que figura Logroño, que en 2024 registró un incremento poblacional de 6.803 personas (+4,4%), al pasar de 144.878 a 1 de enero de ese año a los 151.681 del inicio de este 2025, una estadística global que se desgrana en 74.116 varones, 1.179 más (+2,44%); y 73.253 mujeres, 731 más (+0,99%).