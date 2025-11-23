La Rioja se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería El colectivo, formado por más de 800 profesionales, se concentrará el viernes 28 en el Hospital San Pedro de Logroño y en el de Calahorra

Europa Press Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:18

Los técnicos riojanos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) se sumarán a la huelga estatal prevista para el próximo 28 de noviembre, jornada en la que exigirán su reclasificación profesional al subgrupo C1, «acorde a la titulación requerida y a las funciones que desempeñan a diario en el Sistema Nacional de Salud».

El paro, según ha informado el Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR), tiene como objetivo que «se reconozca de forma inmediata la labor real que desarrollan los y las TCAE».

El sindicato ha relatado cómo en la actualidad estos trabajadores están encuadrados en el subgrupo C2, pese a que poseen la titulación oficial de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Un nivel, ha apuntado, que, según el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), corresponde al subgrupo C1. «Supone una desigualdad profesional y retributiva que debe corregirse de forma urgente».

En el caso de La Rioja, cuyo colectivo está formado «por más de 800 efectivos en el propio Servicio Riojano de Salud y es clave en la atención sanitaria directa a pacientes», se desarrollarán concentraciones el próximo viernes, 28 de noviembre, a las 11.30 horas en las puertas del Hospital San Pedro de Logroño y del Hospital de Calahorra.