Rioja o Sudáfrica Anuncio de Renfe, con el viñedo de Bodegas Tokara. :: el país Renfe lanza una campaña publicitaria para viajar gratis a La Rioja apoyándose en la imagen de un viñedo que se ubica en África M. GLERA Martes, 16 octubre 2018, 23:07

Dicen que Logroño es un pañuelo; o Madrid; o el mundo. Así se explican determinadas coincidencias. Pasan desapercibidas, pero llega un momento en que coinciden.

Uno echa un vistazo al periódico El País y ve en la página 19 de su edición del miércoles 3 de octubre un anuncio de Renfe. 'No hay nada que sepa como un buen vinito en La Rioja. Bueno sí, la palabra gratis. Tarjeta de Fidelización +Renfe. Acumula Puntos y viaja gratis a La Rioja o a donde quieras'. De fondo, una fotografía de un viñedo emparrado coronado por un olivar. Y miras el anuncio y te preguntas cómo es posible que Renfe haga una campaña publicitaria con destino La Rioja, porque sabido es que los trenes que llegan a diario a esta tierra se pueden contar con los dedos de las manos. Un tren que vive un intenso debate a raíz de la intención de unir Logroño con Haro a través del AVE. Irónico, al menos,... el anuncio.

Más allá del mensaje, pues está muy bien que La Rioja aparezca en las campañas de Renfe, sobre todo si es gratis, me llama la atención muchísimo la fotografía. Viñedo fantástico, emparrado, plantado aprovechando la orografía de la montaña, en paralelo a la pendiente para sacar el mayor rendimiento al agua del cielo. Pero uno siente que ese viñedo no está en La Rioja o en la DOC Rioja. Será que ha visto algún que otro paisaje vitícola. Sería gracioso lanzar una campaña con La Rioja como coprotagonista de Renfe y que ese viñedo no se asentará en la Tierra con nombre de Vino, aspirante su paisaje a Patrimonio de la Humanidad. Gracioso, por no decir algo peor.

Un día después, recibes en tu correo electrónico el boletín de Bodega Santa Cecilia (Madrid). La imagen de portada recoge el mismo viñedo que Renfe utiliza en su campaña publicitaria. Curioso, al menos. Con una salvedad: la fotografía está firmada. Matthieu Joannon. Ya sabemos algo más.

Volvemos a internet, un peligro para dedos ágiles y descubrimos que Matthieu es un fotógrafo afincado en Marsella con un amplio porfolio de imágenes de todo el mundo. En el pie de foto de la instantánea puede leerse: «Tokara Restaurant, Stellenboch, South Africa». Sería gracioso, una vez más, que el viñedo no estuviera en la DOC Rioja; ni siquiera en España; ni en Europa. Internet te atrapa y descubres que Tokara es una bodega ubicada en Stellenbosh, ciudad que nos viene a la mente. Allí abrió Carlos Coloma el calendario de la Copa del Mundo de bicicleta de montaña este año. Y de repente, en la web de Tokara, la fotografía del viñedo y del olivar. La misma, aunque más abierta. Se visualiza la bodega, el restaurante, el viñedo en la ladera, el olivar y el valle. Pues sí, el viñedo no está en Rioja, sino en Sudáfrica.

Ya lo dice Renfe en su anuncio: 'Acumula Puntos y viaja gratis a La Rioja o a donde quieras'. Si lo que te gusta es el viñedo, difícil llegar con Renfe hasta él; si te gusta el vino de Rioja olvídate de esta idílica imagen, aunque en Rioja hay paisajes que por sí solos invitan a disfrutar de ellos. Espero que esta campaña ferroviaria no le haya costado ni un euro a las instituciones públicas riojanas. Si no fuera así, alguien debería sonjorarse. Y qué decir de Renfe. Puede parafrasear a Magdalena Valerio. «Me han colado un gol por la escuadra». Pues eso.