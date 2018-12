La Rioja, a la sombra del despegue alavés Vista de Logroño desde los polígonos industriales / Justo Rodriguez La crisis ha dejado una severa brecha entre las dos orillas del Ebro, una disparidad socioeconómica que ha colocado a La Rioja por detrás de Álava en población y empleo. La Rioja ha perdido 8.000 vecinos en seis años; Álava ha ganado más de 5.000 | Álava ya ha recuperado todo el empleo que perdió con la crisis, pero a La Rioja aún le faltan más de 4.000 ROBERTO PEREZ Logroño Lunes, 3 diciembre 2018, 20:33

Con las cifras macreoeconómicas en la mano, España dio por finiquitada la crisis económica en el 2014. Pero quedaron no pocas secuelas, entre ellas las brechas abiertas en términos demográficos y de actividad económica entre unos y otros territorios. La Rioja y Álava dan fe de ello. El Ebro es la brecha física de ese dispar devenir socioeconómico por el que transitan las tierras situadas a una y otra orilla: en solo seis años, del 1 de enero del 2012 al 1 de enero del 2018 -última cifra oficial de población certificada por el INE- La Rioja ha perdido algo más de 8.100 habitantes, mientras Álava ha ganado más de 5.200, y no dejó de ganar población ni siquiera en los años de la recesión.

Atrás han quedado los años en los que La Rioja, al calor del despegue económico previo a la crisis, engordó apresuradamente su censo hasta el punto de sobrepasar a Álava. No es que el territorio alavés no creciera, es que ganaba población a menos ritmo que La Rioja. Esta región vivió unos años de «boom» demográfico que, en pocos años, se ha demostrado que fue tan extraordinario como pasajero. Luego, a la par que la crisis, empezó el desplome. Y, pese a la recuperación, La Rioja sigue anclada en una parálisis demográfica. Mientras tanto, Álava no ha parado de crecer, de sumar población. Y eso no solo le ha permitido sobrepasar a La Rioja, sino situarse muy por encima de ella en términos demográficos -algo que no ocurrió en el pasado, porque antes del «boom» los censos de uno y otro territorio eran muy parejos-.

¿Hay una causa económica en esta deriva? En el plano teórico general, economía y demografía siempre están vinculados en un territorio. Pero tras esa regla genérica se esconden no pocas excepciones y otros factores añadidos que hacen que la demografía no pueda explicarse solo en términos económicos, como indica José Ignacio Castresana, economista y profesor de la Universidad de La Rioja. Y así lo constatan también los datos: Álava no dejó de crecer en población ni siquiera en los años de la crisis, en los que perdía empleo; y La Rioja ha seguido perdiendo población a partir de 2014, pese a que desde ese año ha creado 12.000 empleos netos. Estos datos evidencian, en sí mismos, que tras el crecimiento demográfico de Álava no solo hay unas importantes tasas de crecimiento económico; y que La Rioja, para revertir el desplome demográfico, necesita algo más que el actual ciclo expansivo que vive su economía.

Ahora bien, pese a resultar evidente lo anterior, también lo es el hecho de que ni la crisis azotó por igual a Vitoria y a La Rioja; ni la recuperación está tirando por igual de los tejidos productivos de ambos territorios. En términos relativos -en proporción al peso de sus respectivos mercados laborales-, la destrucción de empleo fue el 40% mayor en La Rioja que en Álava. Y, mientras la economía alavesa ya ha conseguido tener la misma cifra de ocupados que tenía justo antes de la crisis, a La Rioja aún le faltan unos 4.500 empleos netos: acabó octubre con unos 131.600 afiliados a la Seguridad Social, mientras que en las mismas fechas del 2007 tenía 136.085 ocupados en total -entre asalariados y trabajadores por cuenta ajena-.

El economista José Ignacio Castresana afirma que «habría que analizar la realidad demográfica en detalle para determinar qué está provocando» la disparidad que se está dando entre La Rioja y Álava en términos de población. «Habría que determinar en qué grado está incidiendo la economía en la evolución demográfica de ambos territorios y tener en cuenta también, porque es muy importante, las diferencias que se dan entre los tejidos productivos de La Rioja y de Álava», afirma. «No tengo claros cuáles son los motivos exactos que están frenando demográficamente a La Rioja en estos momentos, pero sí que el fuerte crecimiento de población que contabilizó antes de la crisis respondió a la gran demanda de mano de obra que registró un tipo de industria muy presente en la región, especialmente intensivo en empleo no cualificado», afirma Castresana.

Aquello atrajo a La Rioja no cualificado», apunta Castresana. Aquello sirvió para atraer nuevos pobladores a La Rioja, unos flujos migratorios que hicieron despegar el censo de la región. Pero aquello pasó y, desde el año 2012, la región transita por el espinoso escenario de la regresión demográfica.

Es una dinámica que también se nota en la comparativa entre las capitales riojana y alavesa. En los últimos años, Logroño está ganando población, pero mientras el resto de la región retrocede. Y, además, ese crecimiento de Logroño está siendo mucho menor que el de la capital alavesa: en el último decenio, Vitoria ha incrementado su censo un 7,6%, frente al 3,5% de Logroño.

Al margen de las capitales, la dispar evolución demográfica se aprecia con claridad en las localidades situadas a ambas orillas del Ebro. Entre todos los municipios que conforman la franja alavesa que limita con La Rioja suman 140 habitantes más ahora que hace diez años; en la franja riojana, sin embargo, hay 800 vecinos menos. Es una disparidad demográfica que, según advierte el economista José Ignacio Castresana, en este caso no se corresponde con la realidad económica de estas zonas. «El modelo económico de esos dos lados del Ebro es bastante parecido; de hecho, la parte riojana cuenta con un tejido de bodegas más grandes, más internacionalizadas y con mayor proyección económica», indica este experto. Eso apuntaría a que tras el retroceso demográfico de esa zona riojana haya motivos ajenos al tejido productivo, quizás más relacionados con la estructura poblacional y los saldos vegetativos a que da lugar.