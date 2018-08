La Rioja sigue creando empresas, pero más débiles, al caer el 20% el capital constituido El menor músculo financiero de las nuevas sociedades contrasta con el esfuerzo inversor realizado por las firmas consolidadas, que creció el 31,5% en el último año MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Martes, 28 agosto 2018, 14:53

Durante el primer semestre de este año se constituyeron en La Rioja 234 sociedades mercantiles, siete más (incremento del 3,1%) que las fundadas en el mismo periodo del año anterior. Todas lo hicieron bajo la forma jurídica de sociedades limitadas que, a diferencia de las anónimas, requieren un capital social menor, aunque íntegramente desembolsado desde el principio. Además, esta modalidad societaria se ajusta más a la tipología de las empresas riojanas: pequeña dimensión, carácter familiar y creadas por autónomos. La estabilidad en el crecimiento del número de firmas regionales en el último año contrasta con el estancamiento registrado en el conjunto del país, donde sólo se crearon trece compañías más respecto al 2017 hasta alcanzar las 53.194 sociedades.

Sin embargo, el dato regional se ve empañado cuando se analiza la cuantía del capital inicial desembolsado por los nuevos negocios riojanos para ponerse en marcha: en un año ha caído el 20,1%, por encima del descenso promedio del 8,3% anotado por el conjunto del país. Esto es: se siguen creando empresas en la comunidad, pero son más débiles económicamente y dependen en mayor medida de la financiación externa.

Así se desprende de la Estadística de Sociedades Mercantiles publicada por el INE, según la cual, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Andalucía y La Rioja lideraron el incremento de la actividad empresarial durante los seis primeros de este año. Con todo, el empuje del tejido productor de estas comunidades no compensó la pérdida de pulso registrada por otras regiones, en especial por Cataluña, que sufrió un retroceso del 8%.

Pese al menor caudal inicial inyectado, las sociedades riojanas consolidadas destacaron por protagonizar un notable incremento de las inversiones (ampliaciones de capital) del 31,5%. En concreto, 85 empresas inyectaron durante el primer semestre 58 millones de euros, 13,9 millones más que en el mismo periodo del 2017. Madrid lideró, en términos absolutos, los aumentos de inversiones empresariales (4.389 compañías decidieron ampliar su capital). Sin embargo, porcentualmente, destacaron Cantabria (28,4%) y el País Vasco (7,8%). En sentido contrario, las ampliaciones de capital cayeron considerablemente en Murcia (31,5%), Extremadura (14,5%), Castilla y León (8,9%) y Cataluña (8,7%).

Por otro lado, 17 compañías riojanas redujeron capital. Y lo hicieron de forma significativa por cuanto desinvirtieron 46,9 millones de euros, lo que supuso un desplome del 293,1%.

Las disoluciones se ralentizan

La estadística del INE también analiza las disoluciones empresariales. Y el resultado para La Rioja es positivo, porque en el primer semestre hubo una ralentización. En total desaparecieron 66 sociedades, cinco menos que un año antes, lo que supone un descenso del 7%, caída superior a la computada por Navarra (5,5%), pero por debajo de las registradas en Extremadura (27,5%) y Aragón (10%). En el conjunto del país, el número de sociedades disueltas avanzó el 1,3%, perdiéndose 12.119 compañías en un ejercicio. El incremento se concentró en Castilla-La Mancha (50,2%) y Baleares (18,6%). Del total de compañías disueltas en La Rioja, el 86,4% lo hizo por voluntad propia.

De forma paralela, el INE ofrece el Directorio Central de Empresas (DIRCE), que permite radiografiar de forma anual la evolución de las empresas españolas. El último DIRCE, publicado con datos al 1 de enero pasado, indica que en La Rioja hay censadas 23.197 empresas, 30 más que en enero del 2017. Es una subida del 0,1%, la más baja de España, que de promedio registró un incremento del tejido empresarial del 1,7%. La comunidad con mayor dinamismo fue Canarias, con un alza del 3,8%.

A pesar de ser el segundo ejercicio consecutivo en el que el parque empresarial riojano aumenta, aún está por debajo de los niveles precrisis. Y es que en la última década, azotada por una feroz crisis, se perdieron 637 compañías en la región. El peor ejercicio fue el del 2014, cuando tocó suelo, quedándose en 22.314 firmas.

Lo que no ha cambiado en estos diez años es la escasa dimensión de las empresas riojanas. Según el DIRCE, el 53% de las compañías no tiene asalariados y de las 10.911 que sí cuentan con trabajadores en nómina, el 98,5% no llega a los 50 empleados.