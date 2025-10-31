La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros Según el 'Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) Año 2024' publicado este viernes por el INE, nuestra tierra es la segunda que mejor calidad de vida tiene

Jóvenes disfrutando de la vida 'a la riojana' en la calle Laurel.

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:27

No podemos decir que en La Rioja es donde mejor se vive... pero casi. Somos los segundos. Según el 'Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) Año 2024' publicado este viernes por el INE, nuestra tierra es la segunda que mejor calidad de vida tiene, después de Navarra.

El informe explica que la calidad de vida en España aumentó ligeramente en el año 2024 -101,47 puntos, frente a los 101,20 del año anterior- por la mejora de los indicadores de salud, trabajo y educación, y registró los niveles más altos en Navarra, La Rioja y País Vasco.

Según el 'Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) Año 2024' publicado este viernes por el INE, mejoraron su puntuación las condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, seguridad, y entorno y medioambiente, mientras que la empeoraron las dimensiones de ocio y relaciones sociales, y experiencia general de la vida.

Comunidad Foral de Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74) presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2024, mientras que los más bajos se dieron en las comunidades de Canarias (99,38), Andalucía (99,54) y Galicia (99,67).

Se situaron además por encima de la media nacional (101,47), Cantabria (103,42), Aragón (103,39), Islas Baleares (103,13), Principado de Asturias (102,90), Comunidad de Madrid (102,28), Comunidad Valenciana (102,27) y Castilla y León (102,51).

Por debajo, Extremadura (101,43) Cataluña (101,31), Castilla-La Mancha (101,11), Región de Murcia (100,36), Galicia (99,67), además de las ciudades autónomas de Melilla (98,95) y Ceuta (97,91).

El Indicador de Calidad de Vida en España subió 0,27 puntos en 2024, hasta 101,47 puntos. Los mayores avances respecto a 2023 se produjeron en Islas Baleares (con un aumento de 0,77 puntos) y Canarias (de 0,65), señala el INE.

Comunidad Foral de Navarra destacó en salud, ocio y relaciones sociales, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida. Y País Vasco en condiciones materiales de vida y educación.

Por su parte, Baleares destacó en trabajo, Principado de Asturias en seguridad física y personal, y Comunidad Valenciana en gobernanza y derechos básicos.