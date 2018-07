La Rioja seguirá oponiéndose al aumento del techo de gasto El consejero Alfonso Domínguez / G.L.R. El Ejecutivo riojano votará en contra por «la falta de transparencia» de la propuesta y porque «en el caso de La Rioja, no sirve de mucho» LA RIOJA Logroño Viernes, 27 julio 2018, 13:16

El Gobierno de La Rioja, que votó en contra de los objetivos de déficit propuestos por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFFF) del pasado día 19, mantendrá esta decisión en la próxima reunión, prevista el 31 de julio.

El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, así lo ha constatado en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno de La Rioja, recogidas por la agencia Efe.

Ha explicado que, de forma previsible, el Congreso de los Diputados desaprobará hoy los objetivos de déficit planteados por el Ministerio de Hacienda, a los que se opone el Ejecutivo regional por «la falta de transparencia en su propuesta», porque empuja al endeudamiento y, «en el caso de La Rioja, porque no sirve de mucho».

«El Ministerio de Hacienda no nos cuenta toda la historia», ha subrayado Domínguez, quien ha añadido que la propuesta del Gobierno central es ampliar el objetivo de déficit, pero no dice que «esta capacidad de gasto no viene acompañada de los ingresos».

Ha apuntado que esta iniciativa empuja a las comunidades autónomas a endeudarse o a subir los impuestos, lo que, para el Gobierno riojano, es «la peor decisión».

También ha asegurado que los impuestos anunciados por el Gobierno nacional «los van a pagar los ciudadanos», lo que restará capacidad de adquisición y frenará la recuperación.

«En el caso de La Rioja, más déficit no implica gastar más por la aplicación de la regla de gasto», ha resaltado el consejero, quien ha destacado que no sabe cómo reaccionará el Gobierno de España si el Congreso y el Senado no aprueban estos objetivos de déficit.