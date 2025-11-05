La Rioja afirma que Sanidad sigue sin habilitar la plataforma para volcar los cribados de cáncer El Ministerio envió un requerimiento a las comunidades del PP para que le remitan en un mes los datos de los últimos cinco años

Miércoles, 5 de noviembre 2025

Fuentes de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja han afirmado este miércoles que «la realidad es que el Ministerio de Sanidad sigue sin habilitar la plataforma informática necesaria para poder volcar los datos sobre los cribados» de cáncer de mama, colon y cervix.

Así lo han indicado después de que el Ministerio enviara este martes un requerimiento formal a las comunidades del PP para que le remitan en un mes los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cervix de los últimos cinco años que les reclamó tras los fallos detectados en Andalucía pero que se han negado a facilitarle.

La posición del Gobierno de La Rioja no ha cambiado con respecto a la manifestada en las últimas semanas sobre este asunto y sigue ocupado en prestar la mejor atención posible a los pacientes riojanos, han añadido en la Consejería.

El pasado 21 de octubre, el Ejecutivo de La Rioja transmitió al Ministerio su disposición a compartir datos e información sobre los cribados de cáncer, pero indicó que no puede facilitar los que le piden en este momento, entre otras razones, porque no está desarrollada la plataforma informática del Ministerio que lo permite.

«En cualquier caso, desde La Rioja no vamos a contribuir a alimentar polémicas en este asunto, que es extremadamente sensible», han precisado en la Consejería este miércoles.

A este respecto, «por responsabilidad», entiende que «el Ministerio debería asumir sus competencias y poner las condiciones necesarias para poder contar con más profesionales sanitarios», sobre todo en determinadas especialidades; o, por ejemplo, centrarse en atender las demandas de los técnicos superiores sanitarios en huelga, que le reclaman un estatuto marco.