La Rioja ha registrado 722 denuncias de violencia machista en los primeros diez meses del año Los casos con seguimiento policial activo actualmente se elevan a 927, de los cuales 16 están catalogados como riesgo alto

la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Noelia González Pastor, junto a la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, en el balance de los datos.

María Aguirre Logroño Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:48

De enero a octubre de este año, La Rioja ha registrado un total de 722 denuncias por violencia machista, veinte más de las que se presentaron el año pasado durante este mismo periodo (702). Estas cifras, expuestas en la mañana de este viernes con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, corresponden, según la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Noelia González, a «los ejemplos más visibles de un problema social que persiste».

«Es importante disponer de datos reales de las mujeres que sufren algún tipo de violencia porque son las que nos constatan la realidad», ha manifestado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz. Unas palabras a las que González ha añadido: «Detrás de estos números debemos ser conscientes de que hay mujeres en situaciones complicadas». En total, de las 722 denuncias, 374 se presentaron ante la Guardia Civil y las otras 348 en la Jefatura Superior de Policía. Unos números que recogen aquellas por repetición de episodios y otras por quebrantamiento de las medidas impuestas.

Entre todas ellas, hay algunos casos en los que sí existen denuncias previas, como «el asesinato machista ocurrido en octubre de 2024 a una mujer de 39 años, presuntamente asesinada por su expareja en Logroño», ha contado Arraiz. Sin embargo, no siempre las hay. «En el mes de abril, una mujer de 35 años fue asesinada presuntamente por su pareja en Haro y no existían denuncias contra el presunto agresor», ha añadido. Aunque en estos ejemplos las edades de las víctimas no tienen demasiada variación, González ha destacado que «46 víctimas son mujeres menores de 20 años, 19 de ellas menores de edad». Sobre los agresores, «38 tienen menos de 20 años y 13 son menores». Una realidad que, según ella, «reafirma la necesidad de focalizar e insistir en la educación de valores igualitarios y en contra de la violencia machista».

González también ha recalcado que la violencia que se produce en los medios digitales es una que «sufren miles de mujeres y es una nueva forma que han encontrado los maltratadores para hacer daño a las víctimas, pero que se sustenta en los mismos roles y estereotipos de siempre». Además, ha señalado que «es imprescindible promover un uso responsable y respetuoso en Internet y que los hombres se desmarquen de la violencia machista que se ejerce y se comparte a través de las redes sociales y de otros entornos digitales».

Casos con seguimiento activo

Según el aplicativo VioGen2, estos casos se elevan a 927, con 886 víctimas diferentes y 903 de autores diferentes. De ellos, 684 casos en riesgo bajo, 227 en riesgo medio y 16 en alto; pero «ninguna mujer se encuentra en un nivel de riesgo extremo», han concretado González. Además de los 439 con especial relevancia, 47 contemplan a menores en situación de riesgo. «Desde 2013, un total de 1.333 mujeres han sido asesinadas, 480 menores han quedado huérfanos y, desde que hay registros en nuestro país, 65 menores han sido asesinados por sus progenitores en lo que conocemos como violencia vicaria», ha señalado.

Denuncias, lesiones y protección

357 de las denuncias (49,4%) fueron por maltrato físico: 222 por primera vez y 135 por maltrato habitual. De estas mujeres, 205 acudieron con lesiones leves y tres con lesiones graves. Entre las denuncias de las mujeres por malos tratos físicos, «es habitual que se aprecien otros tipos de hechos delictivos», como los denominados «en contra de la libertad de las mujeres» (15 denuncias por amenazas y coacciones), maltrato psicológico (18) o detención ilegal (9).

Asimismo, un 40% (289) de las víctimas de violencia machista solicitaron durante este periodo de enero a octubre una orden de protección. Un 85% de los agresores (614) han sido detenidos como autor de los hechos denunciados y, por otra parte, en el 82,5% de los casos se ha celebrado un juicio rápido.

De enero a octubre de 2025 se produjeron 197 quebrantamientos -88 en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía y 109 en el de la Guardia Civil-.