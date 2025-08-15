La Rioja, una comunidad de Guinness Botijos, gintonics y chorizos. ¿Cuáles son los récords más particulares de La Rioja? En las últimas décadas han triunfado los hitos 'de pura cepa'

Alicia Fdez. de Arcaya Viernes, 15 de agosto 2025, 20:06 Comenta Compartir

La Rioja puede ser la comunidad más pequeña de España, pero sus habitantes están empeñados en conseguir los récords más grandes... y los más sorprendentes. Desde congregar al mayor número de personas para prepara un gintonic a tener una colección infinita de botijos, los riojanos han entrado en el libro de los Récords Guinnes con hazañas difíciles de imaginar. Eso sí, todas muy propias de la tierra.

La mayoría son en grupo, demostrando la capacidad de trabajo en equipo de nuestros pueblos; otras revelan la tenacidad y diligencia que exige un hito en solitario. También las hay que se quedan en intento, o las que superan con creces las marcas preexistentes, pero no llegan a recibir el reconocimiento oficial.

El proceso para recibir un reconocimiento Guinness es casi más complejo que el propio acto de superación. Se exige completar un formulario de solicitud extenso, invitar a un adjudicador que oficialice el evento y atender las pautas de una consultoría que tratará de atraer a la audiencia. La recompensa: aparecer en el anuario más famoso del mundo.

La publicación surgió a principios de los años cincuenta a raíz de una duda existencial del inglés sir Hugh Beaver, era incapaz de conocer qué ave europea volaba más rápido. Como director ejecutivo de la cervecería Guinness Brewery decidió encargar un libro con este nombre que resolviese este tipo de cuestiones. Hoy, el libro Guinnes ya ha superado en ventas a la Biblia y al Corán.

1992 Un chorizo de 30 metros en Camprovín

Ampliar Camprovín rememora el año en el que elaboró el chorizo más grande del mundo. P. J. Pérez

El primer récord llegó en 1992, cuando un grupo de chavales de Camprovín decidió trasladar a la luz del día una actividad típica de las fiestas: repartir chorizo a las cinco de la madrugada. Los jóvenes anticiparon que celebrar esta tradición a una hora 'más decente' tendría más acogida, y se propusieron batir un récord, el del chorizo más largo del mundo embuchado en una sola tripa natural de cerdo. Empecinados y apoyados por la empresa local La Alegría Riojana, se hicieron con una parrilla de 15 metros de largo y asaron al sarmiento un manjar de 29,75 metros. Una cifra para nada chica que les ha mantenido en el podio de este logro por más de tres décadas. Todavía se repite la hazaña cada agosto.

1997 La colección de botijos más grande del mundo

Ampliar La colección inigualable de 4.000 botijos de Jesús Gil-Gilbernau. Juan Marín

Cinco años más tarde, La Rioja volvió a aparecer escrita en el famoso libro. Lo hacía gracias a los 2.000 botijos que Jesús Gil-Gilbernau coleccionaba desde 1985, cuando unos amigos le obsequiaron uno de estos objetos por su cumpleaños. El tesoro no ha parado de crecer con piezas provenientes de toda España. En 2007, el navarretense volvió a conquistar a la organización al superar su propio récord con 3.000 vasos. Hoy ya son 4.000, una cantidad insuperable que se aloja en el Museo del Botijo de Toral de los Guzmanes. El octogenario sueña con ver algún día sus botijos expuestos en su tierra. De hecho, lleva tiempo intentando que el Museo de La Rioja adquiera el conjunto por el «simbólico» precio de 360.000 euros.

2010 Eduardo Aramayo, un superhumano

Ampliar Eduardo Aramayo entrena con pesos de una tonelada. Juan Marín

Profesor de artes marciales en un gimnasio de Lardero, Eduardo Aramayo ostenta cuatro récords Guinness. Un superhumano que no tiene límites. Protagonista en 'Got Talent' a 'Discovery Max', ha soportado el peso de 1.500 kilos de hormigón sobre su abdomen y ha resistido en múltiples ocasiones el atropello de motos y todoterrenos.

2019 Una cadena humana en forma de número Pi

Ampliar Arnedo se une para cumplir el récord de más de portadores del número Pi . Ernesto Pascual

No hace falta ser el más superdotado para batir récords matemáticos. Ya lo demostró Arnedo en 2019 al lograr el récord mundial de «mayor número de portadores del número Pi». Sin cálculos ni fórmulas, pero con mucha paciencia, 960 estudiantes, profesores y vecinos de la localidad se organizaron para crear la representación humana más larga de este número irracional. El encuentro tuvo lugar con motivo del 50 aniversario del IESCelso Díaz, se involucraron más de mil personas entre autoridades, miembros de asociaciones y cuerpos de seguridad. El '3' se lo llevó el alcalde, Javier García, y la coma la directora del centro.

2024 El cóctel más multitudinario

Ampliar Los calagurritanos aprenden a preparar gintonics mientras baten un récord mundial. L. R.

La última vez que La Rioja entró en el libro Guinness fue el año pasado. Calahorra aprovechó el tirón comunitario y motivacional de las fiestas para conseguir que 104 personas preparasen un gintonic a la vez. Por supuesto, con la demostración previa de un especialista. El barman 'Tony Drink' acudió a la cita para enseñar a los participantes como producir el mejor cóctel. Aunque la peña Calagurritana, responsable del festín, no cumplió su objetivo de 300 personas, se mezclaron suficientes eneldos, cítricos, tónicas y ginebras como para cumplir el hito más festivo. Habrá que ver si se supera este año.

CON SABOR A LA TIERRA 1.176 tortillas de patata de Palacios

Aunque algunos récords Guinness no se han conseguido dentro de La Rioja, llevan impreso el talento y la identidad riojana. Es el caso del Grupo Palacios Alimentación, segunda empresa riojana en volumen de facturación (285,3 millones de euros), que el pasado 20 de mayo batió el récord Guinness de la línea de tortillas de patata más larga del mundo. La propuesta culinaria tuvo lugar durante las fiestas de Getafe (Madrid), donde se desplegaron 223 metros de fila compuesta por 1.176 tortillas elaboradas por la compañía.

MERECE MENCIÓN Algunos récordsse quedan enel intento

Hace dos años Cordovín trató de convertir su seña de identidad en un récord mundial, el mayor número de personas bebiendo clarete. Un primer intento se llevó a cabo, la plaza del Sindicato se llenó de 160 personas que, motivadas por el calor y la particular convocatoria, se dispusieron a beber de sus porrones el vino proporcionado por las bodegas de la zona. Sin embargo, nunca se llegó a completar el proceso que pide Guinness para formar parte de su renombrada organización. Primero lo hicieron los americanos en Charleston (Estados Unidos)en 2006, luego en Vitoria en 2007 y, en 2008, Logroño consiguió superar el récord mundial del mayor número de parejas jugando una partida de mus a la vez. 722 jugadores de naipes fueron congregados en el Palacio de Deportes un domingo de marzo para alcanzar una plusmarca que, pese a su aparente mérito inicial, no valió para pasar a la historia. La medalla no duró más que unos meses: en noviembre Móstoles sobrepasó a Logroño y, dos años más tarde, Vizcaya reventó los récords con un total de 1.146 vecinos que respondieron a la llamada.

Comenta Reporta un error