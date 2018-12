La Rioja no rechazaría un trasvase si se garantizan antes sus necesidades de agua El líder del PP, Pablo Casado, reabre el debate de las transferencias entre cuencas con una propuesta de Pacto Nacional del Agua ALBERTO GIL Logroño Miércoles, 12 diciembre 2018, 14:05

El líder del PP, Pablo Casado, reabrió la semana pasada el debate de los trasvases al anunciar en Murcia una próxima proposición no de ley en el Congreso para un Plan Nacional del Agua, que recupera esta polémica figura, aunque siempre que haya acuerdo entre las partes y con una propuesta presupuestaria de 20.000 millones.

Los aplausos encontrados en Murcia, ante la vieja demanda de los regantes del Segura, se han tornado en críticas en Aragón, donde incluso el propio PP regional ha manifestado que la propuesta de Casado no incluye un trasvase del Ebro y que, si lo incluyera, no se aceptaría. Casado, sin embargo, aseguró contar con el apoyo de los presidentes autonómicos de su partido. En el caso de La Rioja, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, asegura conocer el plan que el PP quiere llevar al Congreso y, si bien no rechaza frontalmente un hipotético trasvase, sí pone condiciones: «Sí nos opondríamos si no se satisfacen previamente nuestras demandas y necesidades». En todo caso, Nagore explica que «la propuesta, en la que ya estuvo trabajando el anterior Gobierno del PP y que se paralizó con la llegada de Pedro Sánchez, es bastante razonable y, aunque este asunto siempre es muy problemático, hay muchas más circunstancias a tener en cuenta».

«Tras un año negociando con los presidentes autonómicos, podemos decir lo mismo en unas comunidades y otras» Pablo Casado Presidente del PP

«La propuesta es bastante razonable y hay muchas más circunstancias que tener en cuenta» Íñigo Nagore Consejero de Agricultura

«Si están las necesidades cubiertas y hay excedente es más correcto hablar de solidaridad que de trasvase» Diego Bengoa Coodinador del PP de La Rioja

En este sentido, Nagore alude a que cualquier hipotético trasvase estaría ligado al cumplimiento de una serie de condiciones: «Entre ellas -detalla-, la viabilidad técnica y económica, el consenso entre las regiones y la garantía preferencial de las necesidades de la cuenca cedente, con el respeto de las reservas hídricas y caudales ecológicos». Nagore recuerda que, pese a las actuaciones de regulación concluidas en la región, o a punto de ello, sigue habiendo «necesidades en cabeceras, como el embalse de Cigudosa-Valdeprado (Soria), así como varias demandas de nuevos y modernización de regadíos».

Así las cosas, el consejero riojano insiste en que «parece razonable no renunciar porque sí a un trasvase antes de estudiarlo y ver cuáles son las garantías». «Todas las comunidades autónomas -continúa- tienen demandas insatisfechas y creo que sería interesante para el conjunto del país establecer necesidades más realistas y hablar claramente de aprovechar los recursos que tenemos, especialmente cuando sobran».

El PP riojano

Por su parte, Diego Bengoa, el coordinador general del PP riojano, señala que la propuesta de Pacto del Agua lanzada por Pablo Casado tiene un claro objetivo: «Buscar el máximo consenso y que participen todas las comunidades autónomas y los sectores implicados». «No sólo se plantean hipotéticos trasvases -continúa-, sino soluciones a los déficit hídricos, a los objetivos ambientales de cada cuenca y se hace también hincapié en las inundaciones y avenidas, de las que hemos tenido varios episodios en La Rioja». En este sentido, Bengoa considera que «lo que hay que intentar es un gran acuerdo político nacional» y aclara que «cuando están cubiertas las necesidades y, cuando hay excedente de agua, creo que es más correcto hablar de solidaridad que de trasvase».