La Rioja protesta por haber sido excluida de los fondos para atender a menores extranjeros El Consejo de Ministros aprobó ayer el reparto de casi 40 millones entre las comunidades para hacer frente al incremento de menores no acompañados LA RIOJA Viernes, 2 noviembre 2018, 23:17

logroño. Ni La Rioja ni Madrid recibirán fondos para atender a los menores extranjeros no acompañados (menas). El Consejo de Ministros aprobó ayer el reparto de casi 40 millones de euros entre las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla, ante el incremento de menores no acompañados este año (desde el 31 de diciembre del 2017 al 30 de septiembre del 2018).

Ni Madrid ni La Rioja reciben ayudas porque no han registrado incremento de 'menas' ni se han comprometido a acoger menores de otras comunidades, informó el Ministerio, según recoge la Agencia Efe.

El Gobierno de La Rioja mostró su disconformidad por el procedimiento que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está siguiendo con respecto a la distribución de menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas.

El Gobierno regional recuerda que acogió a seis menores y no está percibiendo ayudas

Tras la reunión de la Mesa de Coordinación Interterritorial celebrada ayer por la mañana, la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz, manifestó que «institucionalmente no se está actuando de forma correcta en este asunto, en primer lugar, porque en la reunión no hemos contado con el Real Decreto elaborado por el Ministerio y, por tanto, no hemos podido conocer la financiación y el reparto establecido de forma definitiva y, en segundo lugar, porque no se han atendido las consideraciones trasladadas por nuestra comunidad».

La directora general reprochó que «el Ministerio no ha ofrecido información detallada sobre el procedimiento de reparto en el que estaba trabajando ni ha abierto posibles canales de diálogo con las comunidades autónomas para poder concretar el número de menores que podríamos acoger y la financiación que sería necesario recibir para ofrecerles la mejor asistencia».

«El Gobierno de La Rioja siempre ha expresado su disposición a acoger a estos menores, de hecho, ya son seis los que residen actualmente en nuestra comunidad, tras recibir a tres menores más hace sólo unos meses ante el requerimiento urgente de Melilla, y no se está percibiendo ninguna ayuda económica por ello», defendió Sanz. Además, recordó que ya manifestaron al Ministerio el 5 de septiembre que «el registro de menores en el que se estaban basando no estaba actualizado».