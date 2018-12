La Rioja, contra los monstruos Asistentes a la concentración de ayer en Haro. :: o.s.j. Haro y Santo Domingo acogieron ayer concentraciones de repulsa por el asesinato de Laura Luelmo O.S.J./J.A. HARO/SANTO DOMINGO. Viernes, 21 diciembre 2018, 01:04

Las manifestaciones de condena del asesinato de la profesora Laura Luelmo en Huelva prosiguieron ayer en La Rioja. Si el pasado martes las mujeres que practican 'running' reivindicaban en Logroño su derecho a practicar su deporte en libertad y con seguridad sin temor a ser agredidas (Luelmo fue presuntamente abordada por su asesino cuando salió a correr), ayer las expresiones de rechazo llegaron desde Haro y Santo Domingo de la Calzada.

Más de 200 personas se reunieron en la Plaza de la Paz de Haro para unirse a la repulsa por el asesinato de Laura Luelmo. Natalia Sobrón, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Haro, leyó un manifiesto. El acto finalizó con un emotivo minuto de silencio en memoria de Laura Luelmo y de todas las mujeres asesinadas este año.

En Santo Domingo hubo dos concentraciones en repulsa por el asesinato: una matinal, en el IES Valle del Oja, coordinada por este junto con el Ayuntamiento, y otra vespertina, convocada por la asociación Me Gusta Santo Domingo. En esta última se escucharon, por parte de los intervinientes, frases del tipo «tú eliges dónde te colocas ante la violencia machista, porque si no la ejerces pero te da igual, si la permites, la dejas pasar, estás contribuyendo. El silencio es cómplice». Y también, que «esta no es una guerra de sexos; de hombres contra mujeres ni de mujeres contra hombres. Esta es una lucha de personas contra monstruos; de seres humanos contra seres completamente deshumanizados, desprovistos de sentimientos y compasión. Que nadie nos enrede, porque el enemigo es común; las víctimas también lo son: son nuestras amigas, familiares, vecinas, paisanas...». En ambos actos se guardó un minuto de silencio por Laura Luelmo.

Los actos proseguirán también hoy, ya que desde URFEM (asociación feminista de la Universidad de La Rioja) han convocado a las 20 horas, una concentración frente al Palacio de Justicia, en el que además de condenar el asesinato se rechazará también el archivo del caso de las temporeras de Huelva.