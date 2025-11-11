La Rioja destinará 4,6 millones a modernizar explotaciones agrarias Esta ayuda priorizará los sectores del champión, la seta y los frutales de pepita

El Gobierno de La Rioja ha aprobado este martes un gasto de 4,6 millones de euros para la próxima convocatoria de ayudas a la modernización y mejora de explotaciones agrarias correspondiente al ejercicio 2026, con prioridad para los sectores del champión, la seta —por su peso económico y social en la comunidad, así como a los frutales de pepita— y los frutales de pepita —considerados estratégicos para la diversificación y el empleo en las zonas rurales—.

Estas subvenciones, vigentes desde 1994, tienen como objetivo «impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación tecnológica del campo riojano», según ha explicado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez. Dirigidas a titulares de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias, esta ayuda valora especialmente los proyectos promovidos por jóvenes, mujeres y explotaciones prioritarias.

Las inversiones subvencionables incluyen la modernización de instalaciones e infraestructuras, la adquisición de maquinaria y equipamiento agrario, la mejora de sistemas de riego y eficiencia hídrica, la implantación de nuevas plantaciones frutales y el desarrollo de sistemas productivos innovadores. Según el consejero, en los 32 años de historia de estas ayudas, se han tramitado «más de 8.500 expedientes, con una inversión total superior a 310 millones de euros».