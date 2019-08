La Rioja, libre de listeriosis y de sospecha Dos lotes de carne de la marca bajo sospecha. / Archivo «Obviamente no se puede descartar que alguien haya estado de vacaciones o de viaje en otras regiones y haya consumido estos productos», señalan fuentes de la Consejería ALBERTO GIL Logroño Jueves, 22 agosto 2019, 10:55

La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja ha confirmado que la Comunidad riojana no ha detectado ningún caso de listeriosis y que, además por el momento, está libre de sospecha al constatar que ningún envase de carne mechada 'La Mechá' ha sido comercializado en la región: «Obviamente no se puede descartar que alguien haya estado de vacaciones o de viaje en otras regiones y haya consumido estos productos, pero lo que sí sabemos es que no se ha comercializado en La Rioja«, señalan fuentes de la Consejería.

En este sentido, el origen del brote de listeriosis son unos lotes de carne mechada elaborados por la empresa sevillana Magrudis y que se distribuyeron en Andalucía, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y las islas Canarias. Sin embargo, también se han detectado dos posible casos en Cataluña que consumieron carne mechada que trajo a su casa un familiar sevillano.

El brote de listerioris afecta ya a más de un centenar de personas en Andalucía y ha provocado la muerte de una anciana de 90 años en Sevilla. La listeriosis la causa una bacteria que contamina alimentos crudos. Al consumirse provocan síntomas como fiebre, dolores de cabeza a diarrea que normalmente no van más allá, pero que pueden ser graves o muy graves en embarazadas, niños, ancianos o personas con defensas bajas.