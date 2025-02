La Rioja «lamenta» que el Gobierno «se niegue a abordar la condonación de deuda desde el diálogo y la lealtad institucional»

La Rioja Miércoles, 26 de febrero 2025, 18:31 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

El Gobierno de La Rioja lamenta «que el Gobierno de España y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se haya negado esta tarde, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a abordar con las comunidades autónomas la denominada condonación de deuda desde el diálogo y la lealtad institucional, desde una necesaria reforma de la caja común en base al criterio de igualdad y no a uno puramente político».

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, que ha representado a La Rioja en la reunión, ha apuntado a este respecto que «La Rioja venía a esta reunión con ánimo constructivo para poder negociar una propuesta que nos parece injusta y perjudica los intereses de los riojanos frente a los ciudadanos de otras comunidades, como Cataluña, pero no nos han dado la oportunidad».

Las comunidades autónomas del PP se han levantado de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado su propuesta para condonar hasta 83.000 millones de deuda de las comunidades autónomas. «No podemos aceptar las migajas del pacto de Sánchez con los independentistas», han proclamado algunos de los consejeros 'populares' a su salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se estaba celebrando este miércoles en el Ministerio de Hacienda.

1 /

«Esto era un acuerdo ya cerrado que se iba a someter a votación y en la medida en que consideramos que resulta muy perjudicial para los intereses de los riojanos y no se abre a ningún tipo de negociación, ni se da oportunidad a la participación del Gobierno de La Rioja en la defensa de sus intereses, es un documento que no se puede votar», ha lamentado. «El Ministerio de Hacienda trae al Consejo de Política Fiscal y Financiera un documento ya cerrado y no para que sea mejorado, que es el sentido que tiene el CPFF, sino para imponerlo a todas las comunidades autónomas. No podemos aceptar la imposición de un documento que es injusto y muy perjudicial para los intereses de los riojanos y por tanto no participamos en su votación», ha afirmado Domínguez.

En este sentido, ha recordado que tal cual está formulada la propuesta de partida del Ministerio de Hacienda, La Rioja es la Comunidad Autónoma a la que menos deuda se le condonaría, ateniendo a la deuda por habitante y también en términos de PIB. «Una propuesta inaceptable, arbitraria, discriminatoria y politizada que el Gobierno de La Rioja rechaza de plano», ha recordado.

La Rioja, al igual que la mayoría de las comunidades autónomas presentes en el encuentro, han recordado al Ministerio que carece de competencias para tratar un asunto que, por su naturaleza, requiere una Ley Orgánica aprobada en las Cortes Generales. A este respecto, este asunto tiene por delante un largo periodo de tramitación durante el cual el Ejecutivo regional seguirá exigiendo para los riojanos «el mismo trato que para los ciudadanos de otras regiones y que se traduce en la actualización de las entregas a cuenta y de la reforma del sistema financiación».

En este sentido, «desde el Gobierno Regional emplazamos al Gobierno de España a regresar a la senda del respeto y de la lealtad institucional entre administraciones y a abandonar su predisposición a la bilateralidad, que solo contribuye a hacer un país con comunidades de primera, segunda y tercera», ha apuntado Domínguez.