La Rioja da la hepatitis C por «controlada» doce años antes de lo previsto Tras tratar a un total de 1.144 personas con una tasa de éxito del 97%, el Gobierno regional anuncia que se ha alcanzado la meta fijada por la OMS para 2030

La Hepatitis C no puede erradicarse, ya que no existe vacuna alguna, pero puede eliminarse. Este es el objetivo que había fijado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2030, un total de, al menos, 90% de casos diagnosticados, 80% tratados y reducción de la mortalidad por debajo del 65%. La Rioja lo ha conseguido doce años antes, en 2018. Así lo ha comunicado esta mañana el Gobierno regional tras una reunión con responsables de la Estrategia Riojana contra la Hepatitis C y responsables de Salud.

En concreto, en nuestra región se ha diagnosticado al 91,1% del total de personas que padecen esta enfermedad y se ha atendido a 1.144 personas, con una tasa de éxito del 97% tras el primer tratamiento. La consecución del objetivo, que ya estaba prevista para el año 2020, se ha adelantado finalmente al curso actual. José Ignacio Ceniceros, presidente regional, ha asegurado que esto se debe a «la aplicación de medicamentos más eficaces; a un gran trabajo de cribado sobre la población; a la divulgación de una cultura de la prevención en los grupos de mayor riesgo, y a una gran coordinación entre todos los niveles asistenciales».

La Rioja ostenta el primer lugar en España en tratamientos iniciados por habitantes con fármacos de tercera generación (2,57 pacientes por cada 1.000 habitantes frente a la media nacional de 1,43). Aunque los medicamentos tienen un alto coste económico (cerca de 14 millones de euros), aunque Ceniceros ha subrayado que «en ningún caso cuestiones económicas condicionan el abordaje de la enfermedad». Aún así, según cifras del ejecutivo, todavía existen 36 pacientes que se niegan a tratarse, «bien por miedo o porque consideran que es una enfermedad inocua».