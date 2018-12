La Rioja forma un 174% más de maestros de los que necesita Homenaje el pasado mes de noviembre a los docentes que se han jubilado este año. / L.R. «Hay que adecuar la oferta de estas titulaciones a la demanda para que tengan cabida en el sistema», dice Alberto Galiana LUIS J. RUIZ Logroño Domingo, 16 diciembre 2018, 21:13

El relevo generacional que se prevé en las aulas riojanas en el próximo lustro vendrá a aliviar muy ligeramente la inmensa bolsa de licenciados y graduados en Magisterio con que cuenta La Rioja que, según el informe 'La Universidad Española en Cifras' que elabora la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), es la segunda región con mayor excedente de maestros, sólo superada por Castilla y León.

La CRUE, tras cruzar los datos de nacimientos en el periodo 2005-2017 y los de las titulaciones de maestro en las universidades públicas presenciales de los cursos 2006/07, 2012/13, 2014/15 y 2016/17 sostiene que en el conjunto del país existe un excedente del 50,5% de titulados. En el caso de La Rioja el superávit es aún mayor, triplica el estatal y se dispara hasta el 174,3%.

Según describe la CRUE, «el valor añadido que para la empleabilidad de un titulado universitario supone su formación se reduce al mínimo en el caso de los maestros cuando no desempeñan la función docente» y apunta que «resultaría aceptable disponer de un 25% de capacidad excedentaria destinada a cubrir bajas temporales», un dato muy alejado de lo que sucede en La Rioja. En cifras absolutas, y para el conjunto del país, la CRUE sostiene que teniendo en cuenta la natalidad de la última década España necesita 369.000 docentes cuando se están formando 555.345, por lo que sobrarían 186.345. Por eso, el escenario que presenta para los estudiantes de Magisterio no es halagüeño: «La mitad de los egresados no podrían ejercitarse en el desempeño de la profesión para la que se han formado».

En ese sentido, el consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, apunta que si bien el incremento de jubilaciones en el sistema educativo riojano vendrá a paliar ligeramente esa realidad, es necesario «adecuar la oferta de las titulaciones con las de la demanda. A nada nos conduce que tengamos una sobreoferta de clases de Magisterio para que luego [los titulados] no tengan cabida en el sistema». Por eso, apunta como una posible vía de solución el denominado MIR educativo, «similar al de Medicina», algo que de manera paralela «elevaría las notas de corte» y llevaría a estas carreras a los mejores expedientes.