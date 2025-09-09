La Rioja facilitará medios y fondos para que los pueblos recojan perros abandonados El Gobierno firmará convenios con los ayuntamientos que se adhieran, que deberán contar con lector de chips y una instalación básica

El Gobierno de La Rioja va a facilitar los medios y la financiación necesaria para que los ayuntamientos puedan prestar el servicio de recogida y atención de perros abandonados en sus municipios, anunció ayer la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos.

Manzanos expuso a la Junta de Gobierno de la Federación Riojana de Municipios (FRM) esta propuesta del Ejecutivo riojano para aunar esfuerzos y recursos con los ayuntamientos competentes en la prestación del servicio de recogida y atención de perros abandonados, extraviados y no identificados.

La consejera recordó que la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece que corresponde a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección. Para ello, deben contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día.

El convenio que plantea el Ejecutivo no incluye la recogida de gatos extraviados, que sigue en manos de los municipios

Sin embargo, explicó Manzanos, la aplicación de la normativa estatal está siendo difícil para muchos municipios que no cuentan con los medios técnicos y económicos necesarios para asumir una actividad que va más allá del interés propio de los pueblos.

Ante esta situación, que comparte también el presidente de la FRM, Jorge Loyo, la Consejería ha redactado un convenio de colaboración que se ofrecerá a los ayuntamientos para facilitar los medios necesarios para dar el servicio sin coste económico alguno para ellos y sin que tengan que abonar ninguna tasa o precio.

El Gobierno regional, con esta iniciativa, «responde al compromiso adquirido de ayudar a los ayuntamientos riojanos para que lleven a cabo el servicio de recogida de animales abandonados, que es de competencia municipal», remarcó el Ejecutivo regional. Cada ayuntamiento que firme el convenio tendrá que comprometerse a realizar, al menos, dos actuaciones al año relacionadas con el fomento de la adopción, la tenencia responsable y la reducción de abandono entre sus asociaciones y vecinos. También debe disponer de un lector de chips y de una instalación temporal básica para iniciar la identificación de los animales extraviados, que permita una rápida recuperación por parte de sus propietarios.

En la actualidad, la Consejería ya facilita la acogida y búsqueda de un destino posterior para los perros capturados a través del Centro de Acogida de Animales de La Rioja, en Cañas. El convenio propuesto no incluye, sin embargo, la recogida de gatos.

El PSOE celebró ayer que Manzanos haya anunciado la firma del convenio, pero señaló que «llega tarde y tras más de un año y medio de caos».