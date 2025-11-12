LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer afectada por el viento, en una imagen de archivo. Juan Marín

La Rioja entra este jueves en riesgo amarillo por vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora

En concreto, la zona afectada será la Ibérica riojana

La Rioja

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

La Rioja entrará este jueves en riesgo amarillo por fuertes vientos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología y recoge SOS Rioja.

El aviso se activa de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (Meteoalerta)' de la Aemet.

En concreto, la zona afectada será la Ibérica riojana donde se prevén rachas fuertes de hasta 80 kilómetros por hora.

Permanecerá activo desde las 06.00 de mañana hasta el fin de la jornada, a las 00.00 horas. La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento, informa Europa Press.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  2. 2 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  5. 5 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  6. 6

    En el nombre del padre
  7. 7

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  8. 8

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja entra este jueves en riesgo amarillo por vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora

La Rioja entra este jueves en riesgo amarillo por vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora