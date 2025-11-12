La Rioja entra este jueves en riesgo amarillo por vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora En concreto, la zona afectada será la Ibérica riojana

Una mujer afectada por el viento, en una imagen de archivo.

La Rioja Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

La Rioja entrará este jueves en riesgo amarillo por fuertes vientos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología y recoge SOS Rioja.

El aviso se activa de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (Meteoalerta)' de la Aemet.

En concreto, la zona afectada será la Ibérica riojana donde se prevén rachas fuertes de hasta 80 kilómetros por hora.

Permanecerá activo desde las 06.00 de mañana hasta el fin de la jornada, a las 00.00 horas. La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento, informa Europa Press.