La Rioja elimina la hepatitis C doce años antes de la fecha fijada por la OMS José Ignacio Torroba y Begoña Sacristán, junto con María Martín, José Ignacio Ceniceros y José Miguel Acitores. :: miguel herreros El Gobierno regional anuncia que ya se ha alcanzado la meta fijada para el 2030 tras lograr una tasa de éxito del 97% en el primer tratamiento EDUARDO GARCÍA / A.G. LOGROÑO. Viernes, 27 julio 2018, 21:33

La hepatitis C no puede erradicarse, ya que no existe vacuna alguna, pero puede eliminarse. Este es el objetivo que a nivel global ha fijado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2030. Ello supone contar, al menos, con el 90% de casos diagnosticados, 80% tratados y conseguir la reducción de la mortalidad por debajo del 65%. La Rioja lo ha conseguido doce años antes, este mismo ejercicio.

Así lo comunicó ayer el Gobierno regional tras una reunión con los responsables del programa Estrategia Riojana contra la hepatitis C, Begoña Sacristán y José Ignacio Torroba. En el encuentro también participaron la consejera de Salud, María Martín, y el director del Área de Salud, José Miguel Acitores.

1.144 Personas han sido tratadas en La Rioja infectadas por el virus de la hepatitis C (97% de éxito). 14 millones de euros se han invertido en los caros tratamientos.

En concreto, en nuestra región se ha diagnosticado al 91,1% del total de personas que padecen esta enfermedad y se ha atendido a 1.144 personas, con una tasa de éxito del 97% tras el primer tratamiento. La consecución del objetivo, que ya estaba prevista para el año 2020, se ha adelantado al curso actual. José Ignacio Ceniceros, presidente de La Rioja, aseguró que el éxito se debe a «la aplicación de medicamentos más eficaces, a un gran trabajo de cribado sobre la población, a la divulgación de una cultura de la prevención en los grupos de mayor riesgo y a una gran coordinación entre todos los niveles asistenciales».

LA FRASE Begoña Sacristán Jefa sección digestivo del Hospital San Pedro «Todavía existen 36 pacientes que se niegan a recibir tratamiento»

La Rioja ocupa el primer lugar en España en tratamientos iniciados por habitantes con fármacos de tercera generación (2,57 pacientes por cada 1.000 habitantes frente a la media nacional de 1,43). Si bien los medicamentos tienen un alto coste económico (14 millones de euros), Ceniceros ha subrayado que «en ningún caso cuestiones monetarias condicionan el abordaje de la enfermedad». Aún así, según cifras del Ejecutivo, todavía existen 36 pacientes que se niegan a tratarse «bien por miedo o porque consideran que es una enfermedad inocua».

La hepatitis C es una enfermedad viral relativamente reciente (se descubrió en los años 90), cuyo principal síntoma es la inflamación del hígado. Se contagia a través de fluidos corporales, la sangre sobre todo, por compartir agujas contaminadas, por el uso de instrumental médico no esterilizado o por transfusiones no testadas. También puede contagiarse por sexo sin protección con una persona infectada. Se estima que entre 130 y 170 millones de personas en el mundo están infectadas por hepatitis C, pero, si se trata a tiempo, la tasa de supervivencia es muy elevada.