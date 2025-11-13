El Gobierno defiende su modelo fiscal frente a las críticas de PSOE e IU, que lo acusan de «favorecer a quienes más tienen» El presidente Capallán califica de «falacia histórica» la quejas de la izquierda y el PP anuncia el rechazo de las enmiendas a los Presupuestos

Pío García Logroño Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:58

Los tres grupos de la oposición (PSOE, Vox y Podemos-IU) habían presentado sendas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos elaborados por el Gobierno de Gonzalo Capellán. Como era predecible, las tres serán rechazadas por la mayoría dentro de unos minutos, cuando llegue el momento de votar, así que las cuentas seguirán su tramitación. Será entonces el turno para las enmiendas parciales, que los distintos partidos pueden formular antes de la aprobación definitiva de los Presupuestos para el año 2026, algo que probablemente sucederá a finales de diciembre.

Las visiones contrapuestas han animado esta mañana la sesión, aunque no hubo movimientos insólitos. La oposición de izquierdas ha basado sus críticas en la política fiscal del Ejecutivo. «Vuelven a ser irresponsables con los ingresos y no reparten con justicia social», ha sañaldo el portavoz socialista, Javier García. «Ustedes bajan los impuestos al 1% de los contribuyentes. Su mantra es que el dinero debe estar en el bolsillo de los riojanos, pero ¿en qué bolsillos? ¿Saben de qué manera estaría ese dinero en el bolsillo de todos los riojanos? Mejorando los servicios públicos, lo que a todos nos iguala». García ha reprochado al Ejecutivo riojano que haya entrado en una competición con Madrid para ser la región que menos impuestos cobra. «¿A qué premio aspiran? A la gente que está esperando en un centro de salud eso no le importa; lo que le importa es que le atiendan rápido», ha apostillado.

Entre otras cuestiones, García ha señalado los retrasos en las pruebas diagnósticas para los ciudadanos y ha criticado de manera especial la falta de inversión en Atención Primaria, «muy lejos del 25% del presupuesto sanitario que recomienda la OMS». «No atraen a empresas ni ejecutan las inversiones que presupuestan. Mientras no se tengan cubiertas las necesidades sociales, sanitarias, educativas y económicas no se puede permitir el lujo de hacer regalos fiscales. Apoyar estos presupuestos comportaría corresponsabilizarnos con un modelo que perjudica», ha concluido el secretario general del PSOE.

En sentido parecido se ha pronunciado Henar Moreno, portavoz de Podemos-IU, que defendió su enmienda a la totalidad. «Su política es todo menos responsable. No solo han incumplido las reglas fiscales, sino beneficiando a los más ricos. Hablan de los autónomos y de las pymes, pero siempre se olvidan del 81% de la población ocupada de esta comunidad: los trabajadores y trabajadoras que cobran salarios que no les permiten llegar a fin de mes», ha censurado. Moreno también apuntó a las políticas de salud: «Las políticas de recortes y de privatizaciones en la sanidad pública cuestan vidas. No tener una cita con el profesional de atención primaria u hospitalaria perjudica a los ciudadanos».

En el caso de Vox, los reproches para el Gobierno llegaron por otro lado. Su portavoz, Ángel Alda, les ha criticado por no haber supuesto un cambio real con respecto a las anteriores políticas del PSOE: «El señor Capellán mostró desde la campaña estar más cómodo con la izquierda que con Vox. Hay que hablar de la estafa del PP. La Rioja necesita un cambio que ponga fin a las políticas de izquierda y no un recambio que las mantenga. El compromiso de Vox es acabar con todas las políticas que puso en marcha el PSOE y que ustedes no han revertido». Alda denunció de manera expresa «las paguitas» del Ejecutivo: «Proponemos eliminar partidas destinadas al lucha contra el cambio climático, la memoria democrática… Hay que meter la tijera en todos los servicios que no sean necesarios. La suya es una gestión clientelar, con paguitas a los autónomos, a los estudiantes, a los concesionarios… ¿Qué es lo que ocurrirá cuando deje de brotar el maná europeo?»

Capellán defiende las rebajas de impuestos

El presidente Capellán ha cerrado el debate con una larga intervención, que se prolongó por más de una hora, en la que se ha referido a «las falacias» de la oposición. «La falacia mayor del reino es seguir repitiendo en todos los foros que las medidas de reducción de impuestos aprobadas, experimentadas ya por los 194.000 contribuyentes riojanos, solo bajan los impuestos al 1% de la población, a las 'grandes fortunas'. ¿Pero ustedes saben cuál es la situación de La Rioja? Hay 194.000 contribuyentes, la inmensa mayoría social de esta región, que por primera vez han tenido un alivio fiscal y no como cuando ustedes les freían a impuestos -ha enumerado-. Cada uno de ellos en 2025 ha visto reducidas sus cargas en el tramo autonómico para poder ayudarles en su día a día. El 85% de ellos ingresan menos de 40.000 euros y se han beneficiado de dos puntos adicionales de reducción fiscal. ¿Usted se atrevería a mirarles a la cara a esos 140.000 riojanos y decirles que son grandes fortunas?».

El jefe del Ejecutivo riojano ha reprochado al PSOE que defienda al Gobierno de Sánchez, cuya falta de Presupuestos considera un lastre: «Como decía Sánchez en 2018, eso no es gobernar. Los demás estamos pagando esta falta de previsión». El presidente Capellán ha destacado los incrementos prespuestarios en Educación, Sanidad y Servicios Sociales y consideró «incuestionable» la vocación de su gobierno en estos terrenos, los más criticados por la oposición de izquierdas. Acerca del sistema sanitario, ha exhumado una noticia del año 22 cuyo titular decía: «Las disparadas listas de espera disparan los seguros privados». «Yo soy liberal, creo en la libertad de las personas para contratar o no estos seguros. Pero en el año 2023, había un 18,8% de ciudadanos con un seguro privado. No creo que sean las grandes fortunas ni los ricos. En 2024, cuando hemos llegado los 'privatizadores', solo ha aumentado el 0,1%. Es un efecto que viene de la pandemia y está ahí».

Aunque las votaciones tendrán lugar dentro de unos minutos, tras el debate de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, todos los grupos han ratificado sus posiciones y las enmiendas totales al Presupuesto serán rechazadas por el PP para continuar con su tramitación parlamentaria.