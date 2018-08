La Rioja debe crear aún 7.000 empleos para cerrar las heridas de la crisis La región ha generado más de 15.000 puestos de trabajo en cinco años, pero la recesión destruyó 22.000 ROBERTO PÉREZ LOGROÑO. Lunes, 27 agosto 2018, 15:00

En términos macroeconómicos, la crisis llegó a su fin en España en el 2013, y en el 2014 arrancó una nueva etapa de recuperación, de crecimientos ininterrumpidos del Producto Interior Bruto (PIB). Pero cinco años seguidos de remontada todavía no han bastado para borrar por completo las heridas de la crisis, tampoco en La Rioja. El PIB y el empleo van de la mano, pero no en idéntica proporción. Y es precisamente el empleo el que todavía tiene que recuperarse del mazazo que supuso la recesión. En números redondos, La Rioja aún debe crear 7.000 empleos para volver a las cifras de ocupación que se daban antes de que la economía empezara a caer en picado tras estallar la burbuja inmobiliaria, zozobrar el sistema financiero y contagiarse el resto de la economía productiva.

La crisis que afloró en el 2008 trituró empleo de forma acelerada. Durante seis años, el mercado laboral se vio azotado por una recesión que en el conjunto de España se llevó por delante tres millones de empleos, entre asalariados y trabajadores por cuenta propia. Sin descanso, durante seis años, la ocupación se hundió el 15,7% a nivel nacional. En La Rioja el panorama fue ligeramente peor: se destruyeron 22.293 empleos entre asalariados y autónomos, desapareció el 16,5% de la ocupación que había en el 2007.

Como en el resto de España, desde el 2014 La Rioja también vive un proceso de continua creación de empleo. Pero aún falta mucho para volver a las cifras que se daban antes de la crisis. El PIB avanza, pero las heridas de la recesión no se han cerrado en el mercado laboral.

La región aún no ha recuperado el 32% de la ocupación que destruyó la crisis. Desde julio de 2013 se han creado 15.110 empleos netos -entre asalariados y autónomos-, pero la crisis se llevó por delante 22.293, así que la región todavía necesita crear unos 7.200 empleos para que las matemáticas zurzan el roto que la recesión hizo en su mercado laboral. El segundo reto -también con las estadísticas en la mano- es recuperar los niveles salariales y de estabilidad que se daban antes de que estallara la crisis. De eso no solo depende que se culmine la remontada, sino también que las arcas públicas recuperen el pulso perdido, en particular la Seguridad Social, que sigue resintiéndose en sus ingresos por cotizaciones -se contribuye en función del salario-.

La estructura económica que se daba cuando estalló la crisis y la que se da ahora son sustancialmente distintas. Entre otras cosas, por el gran peso que tuvo la construcción en esos años de 'boom' económico al calor de la burbuja inmobiliaria. Por eso, ahora el mercado laboral también presenta diferencias con el que había entonces.

Mientras la construcción trata de desperezarse y recuperar el tono, otros sectores han tomado la iniciativa para liderar la creación de empleo.

A nivel nacional, el turismo lleva años destacando como locomotora del empleo, lo que beneficia a aquellas regiones en las que esta actividad tiene más peso en su estructura económica. Aunque éste no es el caso de La Rioja, la región ha logrado que entre todo su tejido productivo se haya acumulado en seis años una creación neta de unos 15.000 empleos. Para la Federación de Empresas de La Rioja (FER) es una cifra positiva en sí misma, que evidencia cómo está creciendo el mercado laboral de la región. Para los sindicatos, sin embargo, ese dato de conjunto, esos 15.000 empleos creados en seis años, encierra una excesiva precariedad laboral. Así, hace escasas fechas, tras conocerse los últimos datos de paro, los que dejó el mes de julio, los sindicatos riojanos volvieron a insistir en reclamar la puesta en marcha de planes de fomento del empleo que vayan en una doble dirección: acelerar el ritmo de creación de puestos de trabajo y que sea de más calidad.

Patronal y sindicatos

Desde UGT-La Rioja llaman a «reflexionar sobre la generación total del empleo precario y sus consecuencias», porque -dice- «los datos dejan al descubierto deficiencias estructurales en nuestro modelo productivo y de crecimiento, que deben atajarse ya con la derogación inmediata de las reformas laborales impuestas, en especial la de 2012».

En similar sentido se manifiesta CCOO: «se crea menos empleo estable, por lo que es urgente reactivar un modelo laboral basado en los sectores productivos, y reafirmar la contratación pública como impulsora del empleo estable». Y advierte que, a nivel nacional, «el modelo de creación de empleo basado en la hostelería y el turismo se está agotando».

Desde la patronal riojana FER, sin embargo, se muestran más optimistas. Subrayan el volumen de empleo neto que se está creando en La Rioja, recuerdan la baja tasa de paro que se da en la región -muy por debajo de la media nacional-, y destacan que más de 1.300 personas han salido de las listas del paro en La Rioja en los doce últimos meses. A juicio de la FER, hay que «seguir impulsando el empleo a través de las empresas, apostando su apuesta internacional y sus procesos innovadores; y, sobre todo, continuar eliminando obstáculos, trabas y burocracia».