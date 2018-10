La Rioja, cuarta comunidad con mayor número de rupturas matrimoniales El número total de demandas en España ha aumentado un 1,7 por ciento LA RIOJA Miércoles, 10 octubre 2018, 11:29

La Rioja es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de demandas de rupturas matrimoniales -separaciones y divorcios- por cada 100.000 habitantes en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2017, con un 6,9 por ciento. El mayor porcentaje lo tiene Canarias con un 7,7, seguida de la Comunidad Valenciana (7,5), Cataluña (7) y La Rioja. Por debajo de la media nacional, que es del 6,5, se sitúan Castilla y León (4,8), Aragón (5,2) y País Vasco (5,3).

El número total de demandas ha aumentado un 1,7 por ciento, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que muestran que se han registrado 17.077 demandas de divorcio consensuado, un 0,1 % menos que en el mismo trimestre del año anterior, y 11.986 de divorcio no consensuado, un 4 % más, según recoge Efe en una nota.

Además, se han contabilizado 983 procesos de separación de mutuo acuerdo, que han supuesto un incremento del 5,4 %, mientras que 466 han sido las separaciones contenciosas, un 5,9 % más que las presentadas en el segundo trimestre de 2017.

El número de demandas de nulidad, 32, ha sido un 11,1 % inferior a las presentadas en el mismo periodo del año anterior.

Respecto a las medidas adoptadas en estas rupturas, como guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se ha registrado un incremento interanual en todas ellas, excepto en la modificación de medidas no consensuadas, que se mantiene estable.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas se han incrementado un 12,1 % y las no consensuadas han tenido un ligero descenso del 0,4 %.

Según el Servicio de Estadística del CGPJ, se han presentado 5.420 demandas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que suponen un incremento del 6,4 %, y 7.789 demandas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas, un 4,7 % más respecto al segundo trimestre del 2017.