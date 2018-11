La Rioja comenzó ayer la campaña antigripal con 65.000 dosis preparadas La doctora Rita de Pablo vacunándose contra la gripe ayer. :: j. marín El periodo de vacunación se extenderá hasta el próximo 28 de diciembre y priorizará a los mayores de 60 años y a los enfermos crónicos P. HIDALGO LOGROÑO. Lunes, 5 noviembre 2018, 23:54

La Rioja inició ayer la campaña de vacunación contra la gripe, para la que la Consejería de Salud ha adquirido 65.000 dosis con un coste de 175.760 euros que se aplicarán en 200 puntos (centros de salud, consultorios, residencias de ancianos...). Hasta el próximo 28 de diciembre, la campaña permanecerá activa con el objetivo de reducir la incidencia del virus estacional y sus complicaciones, sobre todo entre los colectivos de mayor riesgo. Esto es, mayores de 60 años y enfermos crónicos.

Ayer muchos riojanos acudieron ya a su centro de salud para que les inocularan el preparado. «Llevo 28 años poniéndome la vacuna por norma porque antes cogía la gripe todos los años y padecía unas fiebres muy altas y me bajaban las defensas», relató Mari Carmen Izquierdo que, a sus 53 años y desde que recibe la inyección, «cojo en invierno dos o tres catarros, pero no pasan de ahí». Juan José Martínez, que ya rebasa los 60, es otro incondicional. «Desde muy pequeño he sufrido problemas respiratorios importantes y padecía dos o tres gripes al año. Pero desde que me pongo la vacuna, paso los inviernos mejor y, si he tenido algún episodio de neumonía, resulta más leve».

Entre los mayores de 65 años, La Rioja alcanzó en el 2017 una ratio de cobertura del 65% (frente al 55,7% de la media nacional). Entre los profesionales sanitarios el índice cayó a un escaso 40%. A la directora del centro de salud de La Guindalera, Rita de Pablo, le administraron ayer la dosis. «Me vacuno para dar ejemplo y porque se trata de una medida preventiva muy óptima, cuya efectividad está más que demostrada», aseguró.