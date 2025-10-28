LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Rioja y Castilla y León refuerzan su coordinación en las emergencias de protección civil

Martes, 28 de octubre 2025, 19:39

La Rioja y Castilla y León refuerzan su colaboración en materia de emergencias y protección civil con la firma de dos protocolos que mejoran la coordinación entre ambos territorios en la gestión de incidentes comunicados al 112 y en las situaciones de emergencia en el túnel de Piqueras, en la carretera N-111.

El primer protocolo formaliza el procedimiento de actuación entre los centros de emergencias de ambas comunidades cuando haya incidentes en zonas limítrofes o cuando una llamada de emergencia se reciba en la región vecina.

El segundo protocolo regula la coordinación funcional de las operaciones de emergencia en Piqueras, punto estratégico que conecta La Rioja y Castilla y León. El documento establece cómo deben actuar los equipos cuando sea necesaria la intervención de grupos de rescate y define la jefatura del Puesto de Mando Avanzado.

