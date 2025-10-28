La Rioja busca oportunidades comerciales en Corea del Sur El Gobierno de La Rioja acompaña a siete empresas y dos entidades locales en un viaje por el país asiático

EFE Logroño Martes, 28 de octubre 2025, 11:31 Comenta Compartir

La Rioja tiende puentes con Corea del Sur en innovación agroalimentaria y emprendimiento de base tecnológica, donde ha presentado tres proyectos clave para la economía riojana y que pueden favorecer el establecimiento de lazos estratégicos con este país asiático.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja, Belinda León, lidera una misión comercial a Corea del Sur, en la que participan siete empresas y dos entidades riojanas, ha detallado este martes el Gobierno regional en una nota.

Los participantes en esta misión se han reunido en Seúl con representantes de la Global Alliance for Food, una agrupación internacional de clústeres agroalimentarios, a quienes se les han presentado tres proyectos clave para la economía riojana, como son el Sandbox Agrifoodtech, Tech FabLab y Techrioja.

Corea del Sur destaca por su enfoque en la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, lo que ha impulsado el desarrollo de empresas emergentes en inteligencia artificial, biotecnología y tecnologías limpias.

«Resultan interesantes las posibilidades que puede representar para las empresas y emprendedores riojanos del sector agroalimentario, especialmente en materia de agrotech y de digitalización al sector», ha expresado León.

29 millones

Ha recordado que, en 2024, La Rioja exportó a Corea del Sur productos por un total de 29,6 millones de euros, de los que 25,7, el 86,95 %, proceden del sector agroalimentario, como vino, verduras, conservas, aceite de oliva y carne.

Por ello, durante estos días de misión institucional, el gran objetivo es «crear y fortalecer lazos institucionales y empresariales que permitan identificar y explorar oportunidades futuras de colaboración tecnológica, económica y comercial entre La Rioja y Corea del Sur», ha añadido.

Esta misión institucional surge del acompañamiento estratégico al sector agroalimentario, que lidera una misión empresarial directa de prospección, a través del clúster Food+i.

El Gobierno de La Rioja ofrece un respaldo que pone de relieve la importancia de este sector y de las empresas que lo conforman para esta comunidad, ha relatado.

Además, la misión institucional se centra, según la consejera, en conocer el funcionamiento de los ecosistemas de emprendimiento tecnológico y digital, de innovación y los parques tecnológicos locales.

Se trata de «aprender de primera mano cómo construir un ecosistema emprendedor sólido y competitivo», ha indicado, dado que «Corea del Sur es un ejemplo a considerar debido a sus políticas inclusivas, la adaptación legislativa y el fomento de la colaboración entre diferentes actores».