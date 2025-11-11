La Rioja bate su propio récord con 329.522 habitantes

La Rioja sigue imparable y, de acuerdo con los datos de la última estadística continua de población del INE difundida este martes, encadena al menos ... siete trimestres consecutivos de incremento hasta alcanzar a 1 de octubre pasado los 329.522 habitantes, 974 más que los que había en esta comunidad a primeros del pasado mes de julio.

El incremento de población obedece tanto al impulso de los españoles (278.911), como de los extranjeros asentados en esta región (50.611). Ambos han sumado habitantes y la proporción de vecinos inmigrantes respecto del total se mantiene en el 15%, un porcentaje que permanece prácticamente invariable también desde al menos abril de 2024. En concreto, desde entonces hasta el pasado octubre, la población nacionalizada en España había experimentado un alza del 0,3%, y la de nacionalidad extranjera, un 9,7%

No obstante, si se analiza al detalle la estadística del INE, la población censada en La Rioja nacida en España ha experimentado un descenso del 0,3% en el último año, mientras que los nacidos en el extranjero se han incrementado un 9,7% en el mismo periodo de tiempo.

En cuanto a las edades, la base de la pirámide demográfica, la formada por los más pequeños continúa siendo muy estrecha. A 1 de otubre había 11.243 bebés de 0 a 4 años y es en esta franja en la que se aprecia un aumento de los niños extranjeros sobre los españoles. La cohorte de edad con más población es la de 45 a 49 años con 27.390 habitantes. También aumenta año a año la población que supera los 90 años. A 1 de octubre pasado había en esta comunidad 5.719 nonagenarios. Por género, ellas siguen siendo más que ellos. De acuerdo con la misma estadística, había 166.879 mujeres frente a 162.643 hombres.