La Rioja se alía con otras cinco regiones por una financiación autonómica «sin privilegios»

La Rioja oficializó ayer junto a Castilla-La Mancha su adhesión al bloque impulsado por Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón con un interés compartido: «forzar» al Gobierno central a concretar a la mayor brevedad un nuevo modelo de financiación autonómico guiado por el principio de igualdad, que huya de los privilegios a determinados territorios y que sea acordado de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los mandatarios de la reconocida por ellos como 'España Vacía', cuyas seis comunidades ocupan el 52% de la superficie del país pero sólo el 21% de la población nacional, suscribieron ayer en Zaragoza la declaración institucional que sustancia ese propósito común y que abunda en los principios fijados en las cumbres celebradas ya en Oviedo y León que han ido sumando integrantes. Una posición que, en esencia, llama a que el futuro reparto de recursos por parte del Estado contemple las especificidades de estructura, dispersión y envejecimiento siguiendo el criterio del coste fijo para las necesidades reales en la prestación de los servicios básicos -frente al parámetro per cápita que favorece a las regiones más pobladas y de mayor concentración- para encarar asimismo en paralelo el reto demográfico que también los congregados ayer en la capital aragonesa comparten.

En ese marco, el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, expresó la oportunidad de que la alianza entre los seis territorios valide un sistema de financiación que, como recordó, representa el 80% de los ingresos ordinarios de la comunidad. «Esta unión no es un frente contra nadie, sino a favor de los ciudadanos», matizó Ceniceros sobre la mesa compartida por tres dirigentes del PP y otros tantos del PSOE. A su juicio, y como compartieron sus homólogos, el nuevo modelo debe sustentarse sobre dos principios amparados ya por la Constitución: garantía de una prestación de servicios básicos a todos los españoles independientemente de donde vivan y que las diferencias estaturias no puedan acarrear privilegios a unos territorios en detrimento de otros.

Ceniceros subrayó en este punto la posición fijada ya desde La Rioja, y que entronca con la oficializada ayer en Zaragoza, reclamando que el nuevo modelo mantenga el 'statu quo' de forma que ninguna comunidad empeore su posición económica como consecuencia de la reforma, así como los pilares de suficiencia financiera, lealtad institucional o solidaridad.

LAS FRASESEmiliano García-Page Castilla-La Mancha «La pluralidad no puede ser en clave de privilegio; una cosa son los intereses y otra los egoísmos territoriales»Javier Fernández Asturias «No queremos pactos bilaterales, a la carta, que den pie a discriminaciones entre comunidades» Javier Lambán Aragón «Un territorio que se vacía es un territorio abocado a la desaparición y para evitarlo es básica la financiación»Alberto Núñez Feijóo Galicia «Los recursos se deben repartir entre 47 millones de personas, no entre 17 comunidades autónomas» José Ignacio Ceniceros La Rioja «La unión de las seis comunidades no es un frente contra nadie, sino a favor de los ciudadanos»