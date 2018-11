El lento avance del coche eléctrico en La Rioja: solo 30 puntos públicos de carga y 46 coches Enchufe de un eléctrico. :: AFP El Gobierno da 2 años a las grandes estaciones de servicio, media docena en la región, para transformarse en 'electrolineras' ROBERTO G. LASTRA Logroño Miércoles, 28 noviembre 2018, 09:12

Veinte años no es nada, sobre todo cuando está casi todo por hacer. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno de España, que contempla la prohibición de venta y matriculación de vehículos contaminantes en el año 2040 y su circulación una década después, augura un futuro eléctrico para el que, de momento, no estamos preparados.

Con solo dos millones de vehículos enchufables por ahora en el planeta, España se sitúa en los puestos de cola con apenas 15.000 unidades en su parque automovilístico. En La Rioja tampoco ha convencido la nueva tecnología más que a un puñado de adelantados. Con un total de 221.046 vehículos matriculados, según los datos de la DGT a septiembre pasado, solo 257, el 0,11% del total, son eléctricos y casi la mitad, ciclomotores y motocicletas. Si atendemos a la estadística de turismos, la cosa pinta peor: de los 147.254, el 59,87% (88.164) son diésel; el 40,04% (58.966), de gasolina; y solo 46, el 0,03%, eléctricos. Además, de pila de hidrógeno, que en principio driblaría la futura normativa al ser el residuo de su combustión el agua evaporada, no consta ninguno.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE TENER HOY UN VEHÍCULO ELÉCTRICO VENTAJAS 1. Cero emisiones. Ni dióxido de carbono (CO2) ni óxidos de nitrógeno (NoX), como los de combustión). 2. 'Combustible' más barat.o La recarga completa lenta en casa de una batería no llegaría a 2 euros, frente a los 6 del diésel y los casi 8 de la gasolina. 3. Accesos. Los protocolos anticontaminación que se van a implantar en muchas ciudades impedirán la entrada del resto de vehículos. 4. Beneficios fiscales con eliminación ventajas en los impuestos de matriculación, circulación, etc. .. 5. Otras ventajas. Conducción más suave y sin ruidos y menor mantenimiento. INCONVENIENTES 1. Sin infraestructuras. Hay aún muy pocos puntos de recarga públicos y muchas personas no tienen garaje. 2. Tiempos de recarga. La carga completa de la batería requiere de un mínimo de 4 o 5 horas porque solo 128 de los 3.831 puntos de recarga son rápidos, 20 minutos. 3. Poca autonomía. La media está en 300 kilómetros. 4. Precio. El más barato más de 20.000 euros, y escasas ayudas.

Entre las razones de su escaso éxito destacan, a juicio de los expertos, tres. La primera tiene que ver con el bolsillo, ya que a su excesivo precio, más de 20.000 euros el más barato, se unen la ausencia de subvenciones en España. Su todavía escasa autonomía es hoy otra baza en su contra.

Una red aún sin crear

Pero hay un tercer brazo de la hélice, el más importante, que es el de la ausencia de la infraestructura necesaria para alimentar las baterías. De hecho, La Rioja cuenta ahora con solo una treintena de puntos de recarga de baterías de vehículos eléctricos y 58 conectores, según detalla la web especializada Electromaps. De ellos, la mitad en Logroño y la inmensa mayoría en aparcamientos de pago, grandes superficies comerciales, bodegas y establecimientos hosteleros, ninguno es de supercarga (20 minutos) y los más cercanos se encuentran en Miranda, Zaragoza y Burgos, un viaje de ida y vuelta inútil. En los puntos existentes de carga semirápida, el tiempo oscila entre las tres y cuatro horas. Los propietarios tienen otra alternativa, la carga en casa, en cualquier enchufe, una opción barata si se utilizan las horas valle nocturnas, unos dos euros, pero lenta, entre 6 y 9 horas, una opción de la que muchos ciudadanos quedan excluidas por carecer de garaje en su casa o de plaza de parking en su edificio.

De este aspecto se encarga también el borrador preparado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que contempla un plan a corto plazo que trae de cabeza a las estaciones de servicio, ya que concede 27 meses a aquellas que vendan más de cinco millones de litros anuales, media docena en La Rioja, para su conversión en lo que se han venido en denominar 'electrolineras', una reconversión que algunas voces del sector sitúan en no menos de 100.000 euros por instalación. Pero el Gobierno va en serio, ya que la futura legislación contempla sanciones de hasta 30 millones de euros de multa por infracción muy grave a la Ley de Hidrocarburos.

Y hay un cuarto debate a cuenta del futuro automovilístico eléctrico español, el de si nuestra red eléctrica sería capaz de soportar esa nueva demanda. Algunas fuentes del sector dan por hecho que sí, si se aprovechan las horas valle (cargas nocturnas) y solo se acude puntualmente por el día a la recarga rápida. Sin embargo, el experto en Energía y profesor de la Universidad Libre de Bruselas, Samuele Furfari, defendía recientemente que España necesitaría duplicar su capacidad eléctrica para que el 10% del parque automovilístico sea eléctrico de carga rápida.

Un sector alarmado

Ante este panorama, Diario LA RIOJA contactó ayer con los distintos sectores implicados, algunos muy preocupados y con una gran carta crítica. Desde la Asociación la Asociación de Estaciones de Servicio de La Rioja, su presidenta, Ana Benés advierte de que «muchas instalaciones no pueden hacer frente a ese tipo de inversiones porque hablamos de mucho dinero al tener que convertir una instalación entera. Esto es preocupante y muy alarmante porque todavía no está claro ni cuál va a ser la energía del futuro ni qué tipo impositivo tendrá cuando desaparezcan los combustibles actuales. La desinformación es tan grande...».

Desde la Asociación Riojana de Automoción (Ariauto), su presidente, Ricardo Operé critica que «estén haciendo todo sin contar con el sector y esto no puede ser porque el coche eléctrico, que es una ventaja indudable en cuanto a la polución, tiene hoy muchas contrapartidas, como son su precio, su ausencia de subvenciones, su escasa autonomía y que no existe la infraestructura de carga necesaria. No estamos preparados y esta gente está poniendo los carros delante de los caballos diciendo que se está haciendo en Europa; pues sí, pero allí con mucho dinero público.

Mientras, el delegado de Iberdrola en La Rioja, tras destacar el bajo precio de la recarga eléctrica, asegura que «ni en la actualidad ni a corto o medio plazo habrá ningún problema en la red eléctrica para atender la demanda de los coches eléctricos».

Finalmente, el ingeniero y profesor de la UR Alberto Falces defiende el futuro eléctrico y, por propia experiencia, resalta que «puedes recargar el coche en casa por la noche, en cuatro o cinco horas en un enchufe normal, para el uso diario del día siguiente por la ciudad. Con una tarifa nocturna supervalle hablamos de entre 2 y 3 euros. El consumo es menor al de la vitrocerámica».