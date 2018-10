La Rioja aboga por la sexualidad de las personas con parálisis cerebral Muro ha reconocido que «es cierto que esto va a llevar tiempo y que se necesita una formación muy exhaustiva LA RIOJA Miércoles, 3 octubre 2018, 14:38

La Rioja ha abogado hoy, en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, por el derecho a la sexualidad y a la intimidad de estas personas bajo la campaña «No mires hacia otro lado».

La presidenta de ASPACE La Rioja, Manuela Muro, ha leído el manifiesto en el que ha insistido en que esa intimidad «es algo que ellos quieren».

En el acto también han participado el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros; la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra; y los consejeros de Salud, María Martín; y Educación, Alberto Galiana, entre otras autoridades.

«Quizá, si volvemos a los inicios de la asociación, no pensamos que podían disfrutar, como cualquier otro ciudadano, de su intimidad», sin embargo, «es algo que ellos han manifestado y que quieren», ha añadido Muro en declaraciones a los periodistas.

También ha reconocido que «es cierto que esto va a llevar tiempo y que se necesita una formación muy exhaustiva, tanto para ellos como para los profesionales y las familias», pero ha señalado que, «como siempre», les van a «apoyar y ayudar para que disfruten».

Además, ha recalcado que, cuando hablan de la sexualidad, «no se trata solo de sexo, también intimidad» porque ha señalado que, «muchas veces, como (estas personas) tienen una parálisis cerebral, no se piensa que necesiten su propio espacio« y, desde el año 2014, en el que se puso en marcha un grupo de ciudadanía activa, lo llevan reclamando.

Asimismo, en la lectura del manifiesto, ha hecho un «especial énfasis» en los problemas a los que se enfrenta la discapacidad en el mundo rural en España.

Ceniceros ha reclamado el derecho de las personas con parálisis cerebral «a vivir una vida plena» y ha apelado a la sociedad a «no mirar para otro lado y ser consciente del derecho de estas personas a participar y desarrollarse en comunidad».

Ha reiterado el apoyo de su Gobierno a todas las personas con parálisis cerebral, así como a sus familias y a personas que trabajan en su atención.

Ceniceros ha recalcado que «la parálisis cerebral no se puede curar ya que no es una enfermedad, por lo que no requiere de ningún tratamiento, ni farmacológico ni terapéutico».

En este sentido, ha recordado que en La Rioja unas 500 personas tienen parálisis cerebral.

También ha destacado la importancia de continuar trabajando para que «la sociedad acepte con normalidad la expresión de la afectividad y la sexualidad de las personas con parálisis cerebral».

El presidente ha animado a todos a «mirar de frente a las personas con parálisis cerebral y a unir fuerzas para defender todos los derechos de todos los ciudadanos».

Gamarra ha afirmado que «cada día son más los que se mueven para seguir derribando barreras y normalizar una sociedad de personas sin diferencias ni excepciones».

Respecto al derecho a la intimidad de estas personas, ha resaltado que es «básico e indispensable para lograr la plena inclusión que, como sociedad, hay que garantizar y que, entre todos, se está consiguiendo que Logroño sea una ciudad cada vez más inclusiva«.

«Logroño es una ciudad afortunada, por la que trabajan y colaboran personas con muy distintas capacidades, en las que todas aportan para alcanzar el objetivo común de que nuestra sociedad progrese», ha concluido.