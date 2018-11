Rifirrafe a cuenta del retraso en la apertura de un edificio de la Administración del Estado Bengoa, ayer ante el nuevo inmueble de Doctores Castroviejo. :: m.h. LA RIOJA Jueves, 29 noviembre 2018, 23:57

logroño. El coordinador general del PP riojano, Diego Bengoa, aseguró ayer que, «fruto de la incapacidad» del delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, el nuevo edificio de la Administración del Estado en Logroño, situado en la calle Doctores Castroviejo, permanece cerrado. Bengoa señaló, en declaraciones a los periodistas, que este edificio, que antes acogió la Jefatura de Policía, está terminado y amueblado desde junio. «Si lo que pretende la Delegación es retrasar la apertura para que los riojanos piensen que lo ha construido un Gobierno central del PSOE o para que algún ministro acuda a la inauguración y se cuelgue una medalla que no le corresponde, se equivoca porque los riojanos no son tontos y tienen memoria», añadió.

Una acusación a la que replicó la Delegación del Gobierno, en palabras de un portavoz, para asegurar que Bengoa «falsea la realidad». «Tal vez no se lleva bien con los responsables del Ayuntamiento de Logroño», ironizó la misma fuente, en alusión a que sólo a finales de septiembre se concedió desde el Gobierno local la licencia de primera ocupación. Y añadió: «Lo que no sabemos es cómo el anterior delegado pudo organizar un acto público de supuesta apertura del edificio sabiendo que no contaba con esa licencia, que es imprescindible».

Bengoa aseguró que el anterior Gobierno central del PP invirtió más de 2,2 millones de euros para convertir la antigua comisaría en un edificio de oficinas, que debe albergar a unidades de la Administración del Estado, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Fogasa, la Dirección Territorial de Comercio y parte del Servicio Público de Empleo. Desde Delegación se subrayó que resta un acuerdo entre los ministerios implicados para reabrir el edificio, puesto que ni siquiera están licitados los servicios de seguridad y limpieza.