LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una empleada de hogar limpia una cristalera en un domicilio, en una imagen de archivo. Colpisa

Las familias deben evaluar desde este viernes los riesgos de las 2.246 trabajadoras domésticas

Los hogares de la región tienen la obligación de contar con un plan de prevención firmado por ambas partes

Juan Marín del Río

Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:27

Comenta

Desde este viernes, las familias riojanas que tengan contratada una empleada del hogar están obligadas a evaluar los riesgos laborales de su vivienda y disponer ... de un plan de prevención firmado por ambas partes y a disposición de la inspección. La medida marca un nuevo paso en la equiparación de derechos de este colectivo con el resto de trabajadores del régimen general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Federación Riojana pagaba «una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados»
  2. 2 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  3. 3

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  4. 4 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  5. 5 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  6. 6 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  7. 7

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  8. 8 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  9. 9 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  10. 10 El Ministerio ordena confinar a todas las aves de corral que se crían al aire libre por la gripe aviar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las familias deben evaluar desde este viernes los riesgos de las 2.246 trabajadoras domésticas

Las familias deben evaluar desde este viernes los riesgos de las 2.246 trabajadoras domésticas